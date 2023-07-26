الشركة السعودية للصناعات العسكرية تعلن عن وظائف شاغرة

المسميات الوظيفية:
– أخصائي مشتريات
– فني اختبار وإصلاح
– مهندس اختبار مشارك
– أخصائي دعم المشاريع
– مدير الحوكمة
– مساعد مهندس طيران
– مفتش جودة
– أخصائي حسابات
– مهندس تصنيع
– أخصائي إدارة أداء الشركات
– مهندس تصميم
– وظائف أخرى
التخصصات:
– إدارة الأعمال
– إدارة الموارد البشرية
– الكترونيات
– علوم الكمبيوتر التقنية
– هندسة الطيران
– الهندسة
– علوم الهندسة
– الهندسة الكهربائية
– الهندسة الميكانيكية
– الهندسة الصناعية
– تخصصات أخرى
المؤهلات المطلوبة:
– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريوس
طريقة التقديم:
متاح التقديم حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.