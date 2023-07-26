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لحملة مؤهل الثانوية فأعلى

الشركة السعودية للصناعات العسكرية تعلن عن وظائف شاغرة

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٦ صباحاً
الشركة السعودية للصناعات العسكرية تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (شركة الإلكترونيات المتقدمة بالرياض) عن طرح وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في مختلف التخصصات على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– أخصائي مشتريات
– فني اختبار وإصلاح
– مهندس اختبار مشارك
– أخصائي دعم المشاريع
– مدير الحوكمة
– مساعد مهندس طيران
– مفتش جودة
– أخصائي حسابات
– مهندس تصنيع
أخصائي إدارة أداء الشركات
– مهندس تصميم
– وظائف أخرى

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التخصصات:

– إدارة الأعمال
– إدارة الموارد البشرية
– الكترونيات
– علوم الكمبيوتر التقنية
– هندسة الطيران
– الهندسة
– علوم الهندسة
– الهندسة الكهربائية
– الهندسة الميكانيكية
– الهندسة الصناعية
– تخصصات أخرى

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريوس

طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

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