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التقديم متاح للسعوديين فقط

الشركة العربية للأنابيب تعلن عن فرص تدريب وتوظيف

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٥ مساءً
الشركة العربية للأنابيب تعلن عن فرص تدريب وتوظيف
المواطن - فريق التحرير

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الشركة العربية للأنابيب، تعلن فرص تدريب منتهٍ بالتوظيف (لا يشترط الخبرة) لحملة البكالوريوس؛ بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

تفاصيل الوظائف:

– مدة التدريب 10 أشهر ويلتزم المتدرب بفترة عمل لدى الشركة لفترة مماثله.
– الراتب أثناء التدريب : 7,785 ريالاً شهرياً.
– الراتب بعد التدريب: 10,731 ريالاً شهرياً.

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المؤهلات والاشتراطات:

– درجة بكالوريوس في تخصصات الهندسة (ميكانيكا).
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
– أن لا يكون المتقدم على رأس العمل.
– لغة إنجليزية مستوى جيد جداً.

المسميات الوظيفية:

– مهندس ميكانيكي.

مكان العمل:

– الرياض.
– شرط أساسي يكون المتقدم من سكان مدينة الرياض.

طريقة التقديم:

– للتقديم على وظائف الشركة العربية للأنابيب، ترسل السيرة الذاتية على الإيميل التالي:

[email protected] )

– مع كتابة (المسمى الوظيفي – المنطقة) في حقل العنوان.

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