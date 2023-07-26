الشركة العربية للأنابيب تعلن عن فرص تدريب وتوظيف

الشركة العربية للأنابيب، تعلن فرص تدريب منتهٍ بالتوظيف (لا يشترط الخبرة) لحملة البكالوريوس؛ بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

تفاصيل الوظائف:

– مدة التدريب 10 أشهر ويلتزم المتدرب بفترة عمل لدى الشركة لفترة مماثله.

– الراتب أثناء التدريب : 7,785 ريالاً شهرياً.

– الراتب بعد التدريب: 10,731 ريالاً شهرياً.

المؤهلات والاشتراطات:

– درجة بكالوريوس في تخصصات الهندسة (ميكانيكا).

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

– أن لا يكون المتقدم على رأس العمل.

– لغة إنجليزية مستوى جيد جداً.

المسميات الوظيفية:

– مهندس ميكانيكي.

مكان العمل:

– الرياض.

– شرط أساسي يكون المتقدم من سكان مدينة الرياض.

طريقة التقديم:

– للتقديم على وظائف الشركة العربية للأنابيب، ترسل السيرة الذاتية على الإيميل التالي:

( [email protected] )

– مع كتابة (المسمى الوظيفي – المنطقة) في حقل العنوان.