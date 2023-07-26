الشركة العربية للأنابيب تعلن عن فرص تدريب وتوظيف

تفاصيل الوظائف:
– مدة التدريب 10 أشهر ويلتزم المتدرب بفترة عمل لدى الشركة لفترة مماثله.
– الراتب أثناء التدريب : 7,785 ريالاً شهرياً.
– الراتب بعد التدريب: 10,731 ريالاً شهرياً.
المؤهلات والاشتراطات:
– درجة بكالوريوس في تخصصات الهندسة (ميكانيكا).
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
– أن لا يكون المتقدم على رأس العمل.
– لغة إنجليزية مستوى جيد جداً.
المسميات الوظيفية:
– مهندس ميكانيكي.
مكان العمل:
– الرياض.
– شرط أساسي يكون المتقدم من سكان مدينة الرياض.
طريقة التقديم:
– للتقديم على وظائف الشركة العربية للأنابيب، ترسل السيرة الذاتية على الإيميل التالي:
– مع كتابة (المسمى الوظيفي – المنطقة) في حقل العنوان.