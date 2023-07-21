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تبعد عن الأرض بـ 8 سنوات ضوئية

الشعرى اليمانية تشرق غدًا قبل الشمس بقليل

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٤ مساءً
الشعرى اليمانية تشرق غدًا قبل الشمس بقليل
المواطن - فريق التحرير

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أكد الباحث في الطقس والمناخ عبدالله المسند، أن الشعرى اليمانية تشرق غدًا قبل شروق الشمس بقليل، وبعد أسبوع تُرى فجرًا ولكن بصعوبة جهة الشرق، وتدخل الشعرى –المرزم- وفقًا لحساب الأنواء يوم 29 يوليو الجاري.

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نجم الشعرى

وقال المسند في تغريدة عبر موقع تويتر، غدًا الشعرى اليمانية -الذراع وتسميه العامة-المرزم- تشرق قبل شروق الشمس بقليل، وبعد أسبوع تُرى فجرًا ولكن بصعوبة جهة الشرق، وتدخل الشعرى –المرزم- وفقًا لحساب الأنواء يوم 29 يوليو.

وتابع مستشهدا بأبيات شعرية للشاعر راشد الخلاوي رحمه الله: وإلى ظْهَر المِرْزم شبعْ كلّ كَالف من الغيْد وانْحَنّ اللَّيالي الشّدَايد، موضحًا: الكالف = الفلاح، الغيد = النخل، وانحن الليالي = انصرفت الليالي الشديدة.

8 سنوات ضوئية

وأردف: والشعرى ألمع نجم في السماء وذكرها الله بكتابه الكريم “وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى”، وتبعد عن الأرض 8 سنوات ضوئية أي “81 تريليون كم”، بعبارة أخرى الضوء الذي ستشاهده منها خُلق عام 2015 والآن يصل إلينا بسرعة 300 ألف كم/ثانية.

وأكمل مستشهدًا بقول الله تعالي في سورة الواقعة: “فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ”.

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