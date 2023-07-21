الشعرى اليمانية تشرق غدًا قبل الشمس بقليل

أكد الباحث في الطقس والمناخ عبدالله المسند، أن الشعرى اليمانية تشرق غدًا قبل شروق الشمس بقليل، وبعد أسبوع تُرى فجرًا ولكن بصعوبة جهة الشرق، وتدخل الشعرى –المرزم- وفقًا لحساب الأنواء يوم 29 يوليو الجاري.

نجم الشعرى

وقال المسند في تغريدة عبر موقع تويتر، غدًا الشعرى اليمانية -الذراع وتسميه العامة-المرزم- تشرق قبل شروق الشمس بقليل، وبعد أسبوع تُرى فجرًا ولكن بصعوبة جهة الشرق، وتدخل الشعرى –المرزم- وفقًا لحساب الأنواء يوم 29 يوليو.

وتابع مستشهدا بأبيات شعرية للشاعر راشد الخلاوي رحمه الله: وإلى ظْهَر المِرْزم شبعْ كلّ كَالف من الغيْد وانْحَنّ اللَّيالي الشّدَايد، موضحًا: الكالف = الفلاح، الغيد = النخل، وانحن الليالي = انصرفت الليالي الشديدة.

8 سنوات ضوئية

وأردف: والشعرى ألمع نجم في السماء وذكرها الله بكتابه الكريم “وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى”، وتبعد عن الأرض 8 سنوات ضوئية أي “81 تريليون كم”، بعبارة أخرى الضوء الذي ستشاهده منها خُلق عام 2015 والآن يصل إلينا بسرعة 300 ألف كم/ثانية.

وأكمل مستشهدًا بقول الله تعالي في سورة الواقعة: “فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ”.