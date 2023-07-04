الشمس تشهد أعلى نشاط لها منذ 21 عامًا

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قالت الجمعية الفلكية بجدة: إن الشمس تعيش حالياً حالة من النشاط لم تحدث منذ العام 2002، حيث كانت فيها أعداد البقع الشمسية مرتفعة كما هي الآن.
وأضافت فلكية جدة عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك أن متوسط عدد البقع الشمسية لشهر يونيو 2023 م كان (163)، وفقًا لمركز تحليل بيانات المرصد الملكي للتأثيرات الشمسية في بلجيكا، وهذا يتفوق على جميع الأشهر السابقة منذ شهر سبتمبر 2022م.
وأوضحت أنه لم يكن من المتوقع أن تكون الدورة الشمسية الـ(25) بهذه القوة،. فعندما بدأت في ديسمبر 2019م تم توقع بأنها ستكون دورة ضعيفة شبيهة بالدورة الشمسية السابقة (24)، بل ستكون واحدة من أضعف الدورات الشمسية منذ قرن.
ولكن بدلاً من ذلك، تجاوزت الدورة الشمسية (25) الدورة الشمسية (24)، وقد تكون في طريقها لمنافسة بعض الدورات الشمسية الأقوى في القرن العشرين.
ولفتت فلكية جدة إلى أن آخر مرة كانت فيها أعداد البقع الشمسية بهذا الارتفاع، كانت الشمس على وشك إطلاق عواصف الهالوين العظيمة، عام 2003م، والتي تضمنت أقوى توهج شمسي للأشعة السينية تم تسجيله على الإطلاق (X45)، وشوهد الشفق القطبي في أقصى الجنوب، حتى أن الانبعاث الكتلي الإكليلي من التوهج، كان قوياً لدرجة أنه تم اكتشافه بواسطة المسبار فوياجر، على حافة النظام الشمسي.