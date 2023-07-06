الشورى يناقش تقارير الأداء السنوية للجهات الحكومية الأسبوع المقبل

يعقد مجلس الشورى الأسبوع القادم جلساته العادية الثالثة والأربعين والرابعة والأربعين والخامسة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة، حيث يستعرض عدداً من تقارير الأداء السنوية للجهات الحكومية، فيما يصدر خلالها عدد من القرارات وفقاً للموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

التقارير السنوية للجان الشورى

وخلال جلسته العادية الثالثة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي يعقدها الاثنين القادم، يناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة الدين للعام المالي 1443/1444هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بعد أن أتمت دراسة التقرير السنوي للمركز تمهيداً لطرحه على المجلس للنقاش .

فيما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقريرين ستقدمهما لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1443/1444هـ، والتقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1443/1444هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة تقريري الوزارة والهيئة تمهيداً لطرحهما على المجلس للنقاش.

كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقريرين ستقدمهما لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1443/1444هـ , والتقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للعام المالي 1443/1444هـ , وذلك أتمت اللجنة دراسة تقريري المركزين تمهيداً لطرحهما على المجلس للنقاش .

كما أدرج المجلس ضمن جدول أعمال هذه الجلسة للنقاش تقريراً ستقدمه -تحت القبة- لجنة الثقافة والرياضة والسياحة , بشأن التقرير السنوي للمعهد الملكي للفنون التقليدية للعام المالي 1443/144هـ , وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير تمهيداً لطرحة على المجلس للنقاش .

وفي ذات الجلسة يصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة للعام المالي 1443/1444هـ , وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة بعد مناقشته في جلسة سابقة .

قرارات مرتقبة

كما يصدر المجلس قراراً آخر خلال هذه الجلسة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1443/1444هـ , وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة بعد مناقشته في جلسة سابقة .

كذلك يصدر المجلس قراراً بعد ذلك بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1443/1444هـ , وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الإعلام، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون بعد مناقشته في جلسة سابقة

وخلال الجلسة العادية الرابعة والأربعين التي يعقدها المجلس يوم الثلاثاء المقبل أدرج المجلس ضمن بنود هذه الجلسة تقريراً ستقدمه لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1443/1444هـ , وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير السنوي للرئاسة تمهيداً لطرحه على المجلس للنقاش.

مناقشة التقارير

كما أدرج المجلس خلال هذه الجلسة تقريراً ستقدمه لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1443/1444هـ , وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير السنوي للوزارة تمهيداً لطرحه على المجلس للنقاش.

وفي ذات الجلسة يناقش المجلس التقرير السنوي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية للعام المالي 1443/1444هـ وذلك بعد أن يستمع إلى تقريرٍ ستقدمه اللجنة المالية والاقتصادية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.

كما يناقش المجلس في ذات الجلسة التقرير السنوي للمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي للعام المالي 1443/1444هـ وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير ستقدمه لجنة التعليم والبحث العلمي , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمعهد.

إلى ذلك يستمع المجلس خلال هذه الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة , بشأن ما قدمه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء , تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1443/1444هـ، ويصدر قراره بشأنه.

كما يستمع المجلس في ذات الجلسة إلى وجهتي نظر ستقدمهما لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ما قدمه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء , تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للعام المالي 1443/1444هـ، وما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1443/1444هـ , ويصدر قراره بشأنهما.

أما في جلسة مجلس الشورى العادية الخامسة والأربعين التي يعقدها يوم الأربعاء القادم يناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني للتخصيص للعام المالي 1443/1444هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير ستقدمه اللجنة المالية والاقتصادية، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز .

ملحوظات الأعضاء

وفي ذات الجلسة يناقش المجلس التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1443/1444هـ , وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير ستقدمه اللجنة الصحية، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي خلال العام المالي.

كما يصدر المجلس قراره بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤن الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1443/1444هـ , وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.

إلى ذلك يصدر المجلس قرارين خلال هذه الجلسة بشأن التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1443/1444هـ , والتقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1443/1444هـ , وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهتي نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقريران السنويان للوزارة ومجلس شؤون الأسرة , بعد طرحهما للنقاش في جلسة سابقة.

كما يصدر المجلس في ذات الجلسة قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1443/1444هـ , وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة بعد طرح للنقاش في جلسة سابقة.

وقد أدرج المجلس ضمن جدول أعمال هذه الجلسة وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1443/1444هـ , حيث يصدر المجلس قراره بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.

فيما يستمع المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطنية للتنمية الصناعية للعام المالي 1443/1444هـ , ويصدر قراره بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.