الشيخي: أتوقع عدم معاقبة مركز التحكيم لـ الاتحاد بقضية أحمد شراحيلي

كشف القانوني الرياضي أحمد الشيخي، آخر تطورات قضية نادي الشباب ضد الاتحاد بسبب انتقال اللاعب أحمد شراحيلي من الليث إلى العميد في العام الماضي.

وقال الشيخي عبر حسابه في “تويتر” : ” لم يُطلب من مركز التحكيم من الاتحاد أن يرد على موضوع الشاهد الجديد بقضية الكابتن شراحيلي، حيث تم إغلاق باب المرافعة مباشرة بعد تضمين تلك الشهادة بإحدى مذكرات الشباب”.

وأضاف الشيخي: ” يُستنتج من ذلك أن تلك الشهادة لن يؤخذ بها، الشاهد لم يحضر أساسًا للمركز، المتوقع أن يُصدر الحكم بعدم معاقبة الاتحاد ليس لأنه بالضرورة لم يتفاوض مع اللاعب قبل دخوله الفترة الحرة، ولكن لعدم ثبوت ذلك قانونيًا”.

قصة انتقال أحمد شراحيلي

وكانت الأزمة بدأت بعدما تقدم الشباب بشكوى للجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بسبب تفاوض الاتحاد مع شراحيلي قبل دخوله الفترة الحرة، لكن الشكوى رُفضت، ليتقدم الشباب باستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

وكان مركز التحكيم الرياضي اتجه إلى تأييد قرار لجنة الانضباط برفض استئناف الشباب لكن تقارير كشفت أن مركز التحكيم قرر تأجيل إصدار الحكم بعد ظهور أدلة جديدة قد تدين نادي الاتحاد.

وذكرت قناة ” الكأس” القطرية عبر حسابها في “تويتر” أن إدارة الشباب طلبت من نظيرتها في نادي الاتحاد، تقديم اعتذار بسبب الأحداث التي صاحبت انتقال المدافع أحمد شراحيلي، وذلك قبل النظر في العرض المقدم لضم اللاعب الشباب حسان تمبكتي والبالغ 52 مليون ريال.

وكان نادي الاتحاد أعرب عن رغبته في ضم حسان تمبكتي بسبب إصابة المدافع المصري أحمد حجازي بقطع في الرباط الصليبي.