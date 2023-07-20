الشيف التركي بوراك يرفع دعوى قضائية ضد والده بتهمة الاحتيال

كشفت وسائل إعلام محلية، أن الشيف التركي بوراك أوزدمير، مالك سلسلة مطاعم CZN Burak، أقام دعوى قضائية بحق والده بتهمة الاحتيال.

تفاصيل الدعوى

وفي التفاصيل، بدأت الأزمة بين بوراك ووالده بعد زلزال كهرمان مرعش المدمر، حيث قدم بوراك مساعدات قدر المستطاع للمناطق المتضررة من الزلزال، غير أنه واجه عقبات من والده خلال تلك الفترة.

ولجأ بوراك إلى القضاء بعد علمه ببيع والده فرع مطعمه الناجح في إسطنبول بطريقة غير مشروعة لرجل أعمال يحمل الجنسية الأجنبية، وفقًا لما ذكرته صحيفة يني شفق.

ومن المنتظر أن يتم عقد أولى جلسات المحاكمة بشهر سبتمبر القادم في عدلية شاغليان.

خيبة أمل كبيرة

وعبر الشيف عن خيبة أمل كبيرة تجاه والده الذي كان يعتبره قدوة في حياته، وطالب المحال التجارية التي تستخدم اسمه وصورته بإزالة اللافتات.

ونشر بوراك عبر حسابه بتطبيق إنستجرام، عدة منشورات يؤكد خلالها أن الفرع الوحيد لمطعمه الشهير في إسطنبول يقع بمنطقة وادي إسطنبول قائلًا: أرجو ألا تنخدعوا باللصوص الذين يستغلون اسمي وصورتي.