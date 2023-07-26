الصحة: احذروا التعرض لموجات الحر الشديدة

حذرت وزارة الصحة من التعرض لموجات الحر الشديدة التي تسيطر على معظم مناطق السعودية خلال موسم الصيف، وتسبب أضراراً على صحة الإنسان.

أبرز المخاطر

ونشرت الوزارة في حسابها على “تويتر” إنفوجراف يبين تلك المخاطر، ومن أبرزها، جفاف البشرة، وضربات الشمس، والإجهاد الحراري.

طرق الوقاية

وأوضحت أن من أهم طرق الوقاية من موجات الحرارة، البقاء في الظل ما بين الساعة 11 إلى الساعة 3 نهاراً، ارتداء ملابس طويلة تقي من الشمس، وتغطية الرأس، واستخدام واقي الشمس، وارتداء النظارة الشمسية، بالإضافة إلى شرب المياه والسوائل بكميات كافية.

خطوة توعوية

يذكر أن هذه الخطوة التوعوية جاءت مواكبة للبيان التنبيهي الصادر من مركز الأرصاد حول تعرض المملكة للموجة الحارة واستمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري تتراوح ما بين (48 – 50) على المنطقة الشرقية و(46 – 48) على الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة الرياض، والأجزاء الشرقية من منطقة القصيم، والأجزاء الغربية من منطقة المدينة المنورة.