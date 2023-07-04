قارب صيد يصطاد سمكة قرش بدلًا من تونة السعودية ترحب برفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا: تعزز الأمن والسلام الصحة تعلن فتح باب التقديم للابتعاث الخارجي خطوات لحل مشكلة نفاد مساحة التخزين على الآيفون الخارجية: المنطقة المغمورة المقسومة تملكها السعودية والكويت فقط مواعيد الالتحاق بالجامعات السعودية للعام الجامعي القادم إلزام شركات العملات المشفرة بالحصول على ترخيص في جنوب إفريقيا ميتا توجه الضربة القاضية لـ تويتر بإطلاق منافس جديد السديس يدشن المعرض الإثرائي بمكتبة الحرم المكي الشريف موريتانيا تعلن تشكيلًا حكوميًّا جديدًا
أعلنت وزارة الصحة، عبر (موقعها الرسمي) عن فتح باب التقديم للابتعاث الخارجي لعام 2023م ضمن المرحلة الثانية للتخصصات الصحية، الطبية، الإدارية، التقنية، الهندسية، القانونية، وغيرها – وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
– التخدير.
– ﺗﺨﺪﻳﺮ ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻤﻔﺘﻮح.
– ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻘﻠﺐ.
– أﻣﺮاض اﻟﻜﻠﻰ ﻟﺪى اﻟﻜﺒﺎر.
– ﻃﺐ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ.
– ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻤﺦ والأﻋﺼﺎب.
– ﻃﺐ الأورام ﻟﺪى اﻟﻜﺒﺎر.
– ﺟﺮاﺣﺔ الأﻃﻔﺎل.
– الأورام الإﺷﻌﺎﻋﻲ.
– ﺟﺮاﺣﺔ الأوﻋﻴﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ.
– ﻃﺐ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ واﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ.
– ﻋﻠﻢ الأﻣﺮاض الإﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ.
– ﻃﺐ الأﺳﺮة.
– اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ.
– اﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ.
– ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻣﺮﻛﺰة أﻃﻔﺎل.
– ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻣﺮﻛﺰة ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﻮﻻدة.
– ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻣﺮﻛﺰة ﻛﺒﺎر.
– أﻣﺮاض اﻟﻜﻠﻰ أﻃﻔﺎل.
– ﺟﺮاﺣﺔ الأﻧﻒ والأذن واﻟﺤﻨﺠﺮة واﻟﺮأس واﻟﻌﻨﻖ.
– ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻌﻈﺎم.
– ﻃﺐ وﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻌﻴﻮن.
– أﻣﺮاض اﻟﺪم.
– أﻣﺮاض اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ ﻟﺪى اﻟﻜﺒﺎر.
– ﻃﺐ اﻟﻄﻮارئ.
– الأﺷﻌﺔ اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ.
– ﺟﺮاﺣﺔ زراﻋﺔ الأﻋﻀﺎء.
– ﻃﺐ الأﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ.
– ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﺒﻮﻟﻴﺔ.
– ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ واﻟﺤﺮوق.
– اﻟﻄﺐ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ.
– اﻟﻄﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ.
– أﺷﻌﺔ ﻋﺼﺒﻴﺔ.
– ﻗﺴﻄﺮة اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
– ﻃﺐ اﻟﻘﻠﺐ ﻟﻠﻜﺒﺎر.
– ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻘﻮﻟﻮن واﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ.
– اﻟﻐﺪد اﻟﺼﻤﺎء واﻻﺳﺘﻘﻼب لدى اﻟﻜﺒﺎر.
– ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻜﺒﺪ واﻟﺒﻨﻜﺮﻳﺎس.
– الأﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ لدى اﻟﻜﺒﺎر.
– اﻟﻘﺴﻄﺮة اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻜﺒﺎر.
– ﻃﺐ الأﻋﺼﺎب.
– الأﺷﻌﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻟﻠﻘﻠﺐ (اﻟﻜﺒﺎر).
– أﺷﻌﺔ ﺗﺪاﺧﻠﻴﺔ.
– ﻃﺐ اﻟﻘﻠﺐ ﻟﺪى الأﻃﻔﺎل.
– ﻃﺐ اﻟﻄﻮارئ ﻟﺪى الأﻃﻔﺎل.
– أﻣﺮاض اﻟﻐﺪد اﻟﺼﻤﺎء واﻻﺳﺘﻘﻼب ﻟﺪى الأﻃﻔﺎل.
– أﻣﺮاض اﻟﺪم والأورام ﻟﺪى الأﻃﻔﺎل.
– ﻃﺐ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ ﻟﺪى الأﻃﻔﺎل.
– ﻃﺐ وﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﺒﻮﻟﻴﺔ ﻟﺪى الأﻃﻔﺎل.
– ﻃﺐ الأﺟﻨﺔ.
– ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي.
– ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﺼﺪر.
– ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻔﻢ واﻟﻮﺟﻪ واﻟﻔﻜﻴﻦ.
– ﻃﺐ وأﻣﺮاض اﻟﻔﻢ.
– ﻋﻼج ﻋﺼﺐ وﺟﺬور الأﺳﻨﺎن.
– ﻃﺐ أﺳﻨﺎن الأﻃﻔﺎل.
– أﻣﺮاض وﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻠﺜﺔ.
– إﺻﻼح الأﺳﻨﺎن (اﻟﻌﻼج اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ).
– ﺗﻘﻮﻳﻢ الأﺳﻨﺎن.
– اﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ اﻟﺴﻨﻴﺔ.
التخصصات المستهدفة للكوادر الغير صحية:
– الهندسة المعمارية.
– إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
– اﻟﻘﺎﻧﻮن.
– أﻣﻦ ﺳﻴﺒﺮاﻧﻲ.
– ﻧﻈﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت.
– اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ.
– ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.
– ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺑﺮﻣﺠﻴﺎت.
1- غير الأطباء:
التقديم متاح حتى الخميس 13 يوليو 2023م الموافق (25/ 12/ 1444هـ).
2- الأطباء:
التقديم متاح طوال العام 2023م.