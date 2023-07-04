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للعام الجاري 2023م

الصحة تعلن فتح باب التقديم للابتعاث الخارجي

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٧ مساءً
الصحة تعلن فتح باب التقديم للابتعاث الخارجي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الصحة، عبر (موقعها الرسمي) عن فتح باب التقديم للابتعاث الخارجي لعام 2023م ضمن المرحلة الثانية للتخصصات الصحية، الطبية، الإدارية، التقنية، الهندسية، القانونية، وغيرها – وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

التخصصات المستهدفة

– التخدير.

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– ﺗﺨﺪﻳﺮ ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻤﻔﺘﻮح.

– ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻘﻠﺐ.

– أﻣﺮاض اﻟﻜﻠﻰ ﻟﺪى اﻟﻜﺒﺎر.

– ﻃﺐ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ.

– ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻤﺦ والأﻋﺼﺎب.

– ﻃﺐ الأورام ﻟﺪى اﻟﻜﺒﺎر.

– ﺟﺮاﺣﺔ الأﻃﻔﺎل.

– الأورام الإﺷﻌﺎﻋﻲ.

– ﺟﺮاﺣﺔ الأوﻋﻴﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ.

– ﻃﺐ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ واﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ.

– ﻋﻠﻢ الأﻣﺮاض الإﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ.

– ﻃﺐ الأﺳﺮة.

– اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ.

– اﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ.

– ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻣﺮﻛﺰة أﻃﻔﺎل.

– ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻣﺮﻛﺰة ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﻮﻻدة.

– ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻣﺮﻛﺰة ﻛﺒﺎر.

– أﻣﺮاض اﻟﻜﻠﻰ أﻃﻔﺎل.

– ﺟﺮاﺣﺔ الأﻧﻒ والأذن واﻟﺤﻨﺠﺮة واﻟﺮأس واﻟﻌﻨﻖ.

– ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻌﻈﺎم.

– ﻃﺐ وﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻌﻴﻮن.

– أﻣﺮاض اﻟﺪم.

– أﻣﺮاض اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ ﻟﺪى اﻟﻜﺒﺎر.

– ﻃﺐ اﻟﻄﻮارئ.

– الأﺷﻌﺔ اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ.

– ﺟﺮاﺣﺔ زراﻋﺔ الأﻋﻀﺎء.

– ﻃﺐ الأﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ.

– ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﺒﻮﻟﻴﺔ.

– ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ واﻟﺤﺮوق.

– اﻟﻄﺐ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ.

– اﻟﻄﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ.

– أﺷﻌﺔ ﻋﺼﺒﻴﺔ.

– ﻗﺴﻄﺮة اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.

– ﻃﺐ اﻟﻘﻠﺐ ﻟﻠﻜﺒﺎر.

– ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻘﻮﻟﻮن واﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ.

– اﻟﻐﺪد اﻟﺼﻤﺎء واﻻﺳﺘﻘﻼب لدى اﻟﻜﺒﺎر.

– ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻜﺒﺪ واﻟﺒﻨﻜﺮﻳﺎس.

– الأﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ لدى اﻟﻜﺒﺎر.

– اﻟﻘﺴﻄﺮة اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻜﺒﺎر.

– ﻃﺐ الأﻋﺼﺎب.

– الأﺷﻌﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻟﻠﻘﻠﺐ (اﻟﻜﺒﺎر).

– أﺷﻌﺔ ﺗﺪاﺧﻠﻴﺔ.

– ﻃﺐ اﻟﻘﻠﺐ ﻟﺪى الأﻃﻔﺎل.

– ﻃﺐ اﻟﻄﻮارئ ﻟﺪى الأﻃﻔﺎل.

– أﻣﺮاض اﻟﻐﺪد اﻟﺼﻤﺎء واﻻﺳﺘﻘﻼب ﻟﺪى الأﻃﻔﺎل.

– أﻣﺮاض اﻟﺪم والأورام ﻟﺪى الأﻃﻔﺎل.

– ﻃﺐ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ ﻟﺪى الأﻃﻔﺎل.

– ﻃﺐ وﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﺒﻮﻟﻴﺔ ﻟﺪى الأﻃﻔﺎل.

– ﻃﺐ الأﺟﻨﺔ.

– ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي.

– ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﺼﺪر.

تخصصات طب الأسنان:

– ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻔﻢ واﻟﻮﺟﻪ واﻟﻔﻜﻴﻦ.
– ﻃﺐ وأﻣﺮاض اﻟﻔﻢ.
– ﻋﻼج ﻋﺼﺐ وﺟﺬور الأﺳﻨﺎن.
– ﻃﺐ أﺳﻨﺎن الأﻃﻔﺎل.
– أﻣﺮاض وﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻠﺜﺔ.
– إﺻﻼح الأﺳﻨﺎن (اﻟﻌﻼج اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ).
– ﺗﻘﻮﻳﻢ الأﺳﻨﺎن.
– اﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ اﻟﺴﻨﻴﺔ.

التخصصات المستهدفة للكوادر الغير صحية:

– الهندسة المعمارية.
– إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
– اﻟﻘﺎﻧﻮن.
– أﻣﻦ ﺳﻴﺒﺮاﻧﻲ.
– ﻧﻈﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت.
– اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ.
– ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.
– ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺑﺮﻣﺠﻴﺎت.

مواعيد التقديم:

1- غير الأطباء:
التقديم متاح حتى الخميس 13 يوليو 2023م الموافق (25/ 12/ 1444هـ).

2- الأطباء:

التقديم متاح طوال العام 2023م.

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