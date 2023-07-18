الصحة: قاعدة 20-20-20 تحمي العين من الإجهاد

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وجهت وزارة الصحة، نصيحة مهمة لحماية العين من مشاكل وخطر الإجهاد، لاسيما في حالة العمل أو الجلوس ساعات طويلة أمام الشاشات أو أجهزة الجوال.
وأوضحت أن هذه القاعدة لحماية العين من الإجهاد تعني ما يلي:
– كل 20 دقيقة
– اصرف النظر لمكان لا يقل عن 20 قدمًا (6 أمتار)
– لمدة لا تقل عن 20 ثانية
صباحكم صحة ✋،
قلل إجهاد عينك عبر قاعدة
20-20-20 👁️:
-كل 20 دقيقة
-اصرف النظر لمكان لا يقل عن 20 قدم (6 متر)
-لمدة لا تقل عن 20 ثانية
— عش بصحة (@LiveWellMOH) July 17, 2023