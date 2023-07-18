الصحة: قاعدة 20-20-20 تحمي العين من الإجهاد

وجهت وزارة الصحة، نصيحة مهمة لحماية العين من مشاكل وخطر الإجهاد، لاسيما في حالة العمل أو الجلوس ساعات طويلة أمام الشاشات أو أجهزة الجوال.

وقال الصحة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة”: “قلل إجهاد عينك عبر قاعدة 20-20-20 “.

قاعدة 20-20-20

وأوضحت أن هذه القاعدة لحماية العين من الإجهاد تعني ما يلي:

– كل 20 دقيقة

– اصرف النظر لمكان لا يقل عن 20 قدمًا (6 أمتار)

– لمدة لا تقل عن 20 ثانية