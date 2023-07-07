الصفاقسي يحسم مباراة الهلال ويرافق اتحاد جدة في البطولة العربية

حسم نادي الصفاقسي التونسي، مباراة الهلال السوادني بالفوز 2/ 0 في إياب مرحلة تصفيات التأهل الثانية في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

مباراة الهلال والصفاقسي

وسجل نادي الصفاقسي هدفين في الشوط الثاني عبر كل من عزيز السايحي وبركات الحميدي في الدقيقتين الـ 65 والـ 88، حيث أُقيمت المباراة على ملعب الطيب المهيري في مدينة صفاقس التونسية.

وكان لقاء الذهاب انتهى يوم الثلاثاء الماضي بفوز الهلال بهدف دون رد على الصفاقسي.

وسيتواجد الصفاقسي في المجموعة الأولى، مع أندية الترجي التونسي واتحاد جدة والشرطة العراقي.