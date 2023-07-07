الصقور السعودية تصل بريطانيا للمشاركة بالمعرض العالمي

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وصل فريق الصقور السعودية، التابع للقوات الجوية الملكية، إلى المملكة المتحدة للمشاركة في المعرض الملكي العالمي RIAT 2023، المقرر أن يُقام في المدة من 14 لـ 16 يوليو الجاري.
وسيشارك فريق الصقور السعودية بعروض جوية، وبطائرة التزود بالوقود MRTT ضمن العروض الأرضية؛ وذلك لإبراز الوجه الحضاري للقوات الجوية وإمكانيات وكفاءة ومقدرة الطيار والفني السعودي.
يذكر أن المعرض الملكي العالمي يقام سنويًّا في القاعدة الجوية البريطانية، فيرفورد، ويعد نقطة جذب لعشاق الطيران من جميع أنحاء العالم، حيث يقدِّم مجموعة من العروض الجوية والثابتة من الطائرات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والقاذفات والمروحيات وطائرات النقل.