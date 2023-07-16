الصلاة على الأميرة حصة بنت عبدالله

أدى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأميرة حصة بنت عبدالله بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وأدّى الصلاة معه، سماحة المفتي العام للسعودية رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، والأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير تركي بن سعود بن محمد، والأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، وعدد من أصحاب السمو الأمراء وجمع من المواطنين.