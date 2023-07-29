الصلاة على تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود

أدّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود – رحمه الله – وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.



وأدّى الصلاة مع سموه، سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان ، وصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد محافظ الخرج، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف نائب وزير الدفاع.



كما أدى الصلاة مع سموه أخوة وأبناء الفقيد صاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير محمد بن تركي بن محمد الكبير، وصاحب السمو الأمير سلطان بن تركي بن محمد الكبير، وصاحب السمو الأمير فهد بن تركي بن محمد الكبير، وعدد من أصحاب السمو الأمراء وجمع من المواطنين.