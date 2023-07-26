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بحضور نائب أمير الرياض

الصلاة على لؤلؤة بنت عبدالعزيز السديري

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥١ مساءً
الصلاة على لؤلؤة بنت عبدالعزيز السديري
المواطن - واس

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أدّى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على لؤلؤة بنت عبدالعزيز بن أحمد السديري -رحمها الله- وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وأدّى الصلاة معه، سماحة المفتي العام للسعودية رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، والأستاذ تركي بن خالد السديري، وجمع من المواطنين.

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