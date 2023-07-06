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دعت وزارة الحج والعمرة ضيوف الرحمن، إلى أداء صلاة الجمعة بأقرب مسجد لهم، حرصًا على سلامتهم مع اشتداد درجات الحرارة.
وقالت وزارة الحج في إنفوجراف صادر عنها “صلاة الجمعة في مساجد مكة المكرمة.. ضيف الرحمن مع اشتداد حرارة الطقس وارتفاع احتمالية الإصابة بضربات الشمس حرصًا على سلامتكم، يمكنكم أداء صلاة الجمعة بأقرب مسجد لكم”.
وأضافت أن الصلاة في حدود مكة الشرعية بنفس فضل الصلاة في المسجد الحرام.
ودائمًا ما تجهز الجهات المعنية مساجد مكة المكرمة لاستيعاب المصلين خاصة في صلاة الجمعة، تزامنًا مع ما يشهده الحرم المكي من ازدحام بسبب كثرة ضيوف الرحمن والمصلين بعد موسم الحج.