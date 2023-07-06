Icon

باريس سان جيرمان يضغط على مبابي Icon إحباط تهريب القات بجازان وضبط مقيم لترويجه المخدرات بجدة Icon وقوع 9 جرحى معظمهم من الأطفال بحادث مروع في مدرسة بريطانية Icon هجمات الشباب تؤجل إعادة فتح حدود كينيا والصومال Icon إغلاق مجمعين طبيين خاصين في نجران Icon رد فعل والدي التوأم السيامي بسام وإحسان بعد نجاح فصلهما Icon محادثات سرية تمهد لإنهاء حرب أوكرانيا Icon مصايف السعودية بطقس معتدل وأمطار رعدية بدءًا من الغد Icon روسيا تغلق قنصلية فنلندية وتطرد تسعة دبلوماسيين Icon لويس كاسترو مدربًا للنصر حتى 2025 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
حرصًا على سلامة المصلين مع اشتداد درجات الحرارة

الصلاة في حدود مكة الشرعية بنفس فضل الصلاة في المسجد الحرام

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٦ مساءً
الصلاة في حدود مكة الشرعية بنفس فضل الصلاة في المسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعت وزارة الحج والعمرة ضيوف الرحمن، إلى أداء صلاة الجمعة بأقرب مسجد لهم، حرصًا على سلامتهم مع اشتداد درجات الحرارة.

صلاة الجمعة بمساجد مكة

وقالت وزارة الحج في إنفوجراف صادر عنها “صلاة الجمعة في مساجد مكة المكرمة.. ضيف الرحمن مع اشتداد حرارة الطقس وارتفاع احتمالية الإصابة بضربات الشمس حرصًا على سلامتكم، يمكنكم أداء صلاة الجمعة بأقرب مسجد لكم”.

قد يهمّك أيضاً
3 أمور أجبرت الأهلي المصري على التفريط في برونو سافيو

3 أمور أجبرت الأهلي المصري على التفريط في برونو سافيو

إيران تسجل أعلى درجات الحرارة في العالم

إيران تسجل أعلى درجات الحرارة في العالم

وأضافت أن الصلاة في حدود مكة الشرعية بنفس فضل الصلاة في المسجد الحرام.

ودائمًا ما تجهز الجهات المعنية مساجد مكة المكرمة لاستيعاب المصلين خاصة في صلاة الجمعة، تزامنًا مع ما يشهده الحرم المكي من ازدحام بسبب كثرة ضيوف الرحمن والمصلين بعد موسم الحج.

صلاة الجمعة بمساجد مكة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فريق فرنسي يجري دراسة عن التكيف مع المناخ في محمية الملك سلمان
السعودية اليوم

فريق فرنسي يجري دراسة عن التكيف مع...

السعودية اليوم
البلدية تلزم أصحاب المطاعم والمطابخ بتصريح ذبح الأضاحي
السعودية اليوم

البلدية تلزم أصحاب المطاعم والمطابخ بتصريح ذبح...

السعودية اليوم
ضبط يمنيين لترويجهما القات المخدر في جازان
أخبار أمنية

ضبط يمنيين لترويجهما القات المخدر في جازان

أخبار أمنية
النصر يبحث فسخ عقد أوسبينا
الرياضة

النصر يبحث فسخ عقد أوسبينا

الرياضة
مواطن يوثق معاناته في الحصول على رخصة قيادة بأمريكا مقارنة بالسعودية
السعودية اليوم

مواطن يوثق معاناته في الحصول على رخصة...

السعودية اليوم
فرنسا تعتقل 719 شخصًا في ليلة الاحتجاجات الخامسة
العالم

فرنسا تعتقل 719 شخصًا في ليلة الاحتجاجات...

العالم
بياض الحجاج يكسو عرفات
السعودية اليوم

بياض الحجاج يكسو عرفات

السعودية اليوم
المراكز الصحية بمطار جدة تستعد لاستقبال الحجاج
السعودية اليوم

المراكز الصحية بمطار جدة تستعد لاستقبال الحجاج

السعودية اليوم