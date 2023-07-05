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يصبح عدد أسهم الشركة بعد التجزئة 1.125 مليار سهم

“الصناعات الكهربائية” تقر تعديل توصيتها بشأن تجزئة القيمة الاسمية

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٠ صباحاً
“الصناعات الكهربائية” تقر تعديل توصيتها بشأن تجزئة القيمة الاسمية
المواطن - فريق التحرير

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أقرت شركة الصناعات الكهربائية بتعديل توصية تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتعكس بذلك التغير في رأس المال بعد زيادته عن طريق أسهم منحة، لتُصبح عدد أسهم الشركة بعد التجزئة 1.125 مليار سهم، سهم بدلاً من 56.25 مليون سهم، مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات علاقة.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الكهربائية وافقت مؤخرا، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 25% وذلك عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين وذلك بمنح سهم واحد لكل 4 أسهم.

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سوق الأسهم السعودية

وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، أمس الثلاثاء، على ارتفاع بنحو 73.59 نقطة ليقفل عند مستوى 11618.72 نقطة، وبقيمة تداولات بلغت 7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 247 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 124 شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعاً

وجاءت أسهم شركات؛ جمجوم فارما، والمطاحن الأولى، والتموين، والكيميائية، والموارد الأكثر ارتفاعًا، وكانت أسهم شركات؛ السيف غاليري، وبن داود، والدرع العربي، وأسمنت المدينة، وسلامة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، إذ تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و3.10%.

السوق الموازية نمو

وكانت أسهم شركات؛ شمس، والكيميائية، وأمريكانا، والسيف غاليري، والمطاحن الأولى الأكثر نشاطًا بالكمية، وجاءت أسهم شركات؛ المطاحن الأولى، والموارد، وجمجوم فارما، والراجحي، والرياض الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) على انخفاض بنحو 553.68 نقطة ليقفل عند مستوى 25169.07 نقطة، وبقيمة تداولات بلغت 65 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 2 مليون سهم.

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