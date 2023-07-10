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لتحسين التصنيف الائتمانئ للمستفيد

الصندوق العقاري يدعو إلى سداد المستحقات المالية في أوقاتها

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠١ مساءً
الصندوق العقاري يدعو إلى سداد المستحقات المالية في أوقاتها
المواطن - فريق التحرير

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أكد الصندوق العقاري، أن التصنيف الائتماني الجيد يزيد فرصة المستفيد في الحصول على التمويل العقاري.

وقال الصندوق العقاري في إنفوجراف صادر عنه على حسابه بموقع “تويتر” “حسِن تصنيفك الائتماني بالتزامك بسداد مستحقاتك المالية في أوقاتها المحددة”.

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رخصة شركة ضمانات

وكان صندوق التنمية العقاري، أعلن في وقت سابق، عن موافقة البنك المركزي على منح الرخصة التشغيلية للشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني “ضمانات” المملوكة لصندوق التنمية العقارية، والتي تأتي لتكمل مسيرة البرنامج في تمكين المواطنين من تملك المسكن الملائم.

وأضاف الصندوق في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” أن ذلك يأتي استكمالًا لبرنامج ضمانات التمويل العقاري الذي انطلق في عام 2018 وساهم في تمكين أكثر من 116 ألف مستفيد من تملك المسكن.

وتأتي هذه المبادرة؛ إعمالًا لأهداف نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام البنك المركزي السعودي، بما يتوافق مع دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي في تعزيز الاستقرار المالي، وتنظيم أعمال التأمين في السعودية وحوكمتها، إضافةً إلى دعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية 2030.

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