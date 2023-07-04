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مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن اعتقال 8 نشطاء

الصين تتهم بريطانيا بإيواء فارين من العدالة

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٢ صباحاً
الصين تتهم بريطانيا بإيواء فارين من العدالة
المواطن - فريق التحرير

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اتهمت الصين بريطانيا بإيواء وحماية من أسمتهم بـ الفارين من وجه العدالة، في أعقاب تنديد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بقرار هونج كونج رصد مكافآت مالية مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى اعتقال نشطاء بارزين من أجل الديمقراطية.

حماية للفارين

بدوره، قال متحدث باسم سفارة بكين لدى بريطانيا: إن السياسيين البريطانيين قدموا علانية الحماية للفارين، وفقا لقناة العربية.

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وأضاف: أن هذا تدخل سافر في حكم القانون في هونج كونج وشؤون الصين الداخلية، مشيرا إلى أن الصين تعرب عن امتعاضها الشديد وهي تعارض ذلك بقوة.

مكافأة مالية

وكانت قد عرضت شرطة هونج كونج، مكافأة مالية قدرها مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال 8 نشطاء ديمقراطيين بارزين مقيمين في الخارج ومطلوبين على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم أمن قومي.

وفرّ النشطاء بعد أن فرضت بكين قانوناً شاملاً للأمن القومي في هونج كونج منتصف عام 2020 لقمع المعارضة في أعقاب احتجاجات حاشدة تخلّلها عنف عام 2019.

وردّاً على الاتهامات ضد النشطاء الذين يعيش بعضهم في بريطانيا، حذّر كليفرلي بكين قائلاً: لن نتسامح مع أي محاولات من جانب الصين لترهيب وإسكات أفراد في المملكة المتحدة وخارجها.

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