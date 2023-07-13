Icon

الصين ترفع توقعات أوبك بشأن الطلب على النفط Icon النوم بعد تناول المنسف بمطعم أردني Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة Icon 4 نقاط رئيسية على طاولة قمة دول جوار السودان Icon 3 مدن تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 46 مئوية Icon اعتقالات واسعة تطال كبار ضباط الجيش الروسي Icon كريتشوفياك يقترب من الانتقال لأبها Icon الأسهم المعتمدة على الاقتصاد المحلي الأمثل للاستثمار في السوق السعودية Icon الداخلية تقيم ورشة عمل التحديات وفرص التحسين للملتقى التنموي Icon أبو الغيط يدعو لدعم مسار جدة لحل الأزمة السودانية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
العالم
حصاد اليوم
المنظمة تتوقع زيادة بمعدل 2.4 مليون برميل

الصين ترفع توقعات أوبك بشأن الطلب على النفط

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٥ مساءً
الصين ترفع توقعات أوبك بشأن الطلب على النفط
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقَّع منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.4 مليون برميل يومياً في عام 2023، بزيادة 100 ألف برميل عن توقُّعات شهر يونيو الماضي، وهي المرة الأولى التي تعدل فيها المنظمة توقُّعاتها منذ فبراير الماضي.

توقعات زيادة الطلب على النفط

أرجعت “أوبك” توقُّعات زيادة الطلب، بحسب تقريرها الشهري الصادر اليوم الخميس، إلى ارتفاع طلب الصين في الربع الثاني من العام، بالإضافة إلى تحسن طفيف في الطلب بأميركا اللاتينية خلال الفترة نفسها.

قد يهمّك أيضاً
رسالتي للمشاهير أن يراجعوا أنفسهم

رسالتي للمشاهير أن يراجعوا أنفسهم

الأهلي يخطط لضم حكيم زياش قبل النصر

الأهلي يخطط لضم حكيم زياش قبل النصر

تأتي توقُّعات “أوبك” بزيادة الطلب في نفس اليوم الذي خفضت فيه وكالة الطاقة الدولية توقُّعاتها للطلب على النفط خلال العام الجاري بمقدار 220 ألف برميل يومياً إلى 2.2 مليون برميل.

استقرار المعروض من خارج أوبك

توقَّعت “أوبك” نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمعدل 2.2 مليون برميل يومياً ليصل إلى 104.25 مليون برميل يومياً، مع توقُّعات بتوسع طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي بمعدل 0.26 مليون برميل يومياً، فيما تساهم الدول المستهلكة للنفط من خارج المنظمة بمليوني برميل في الزيادة المتوقَّعة للطلب، وبصفة خاصة الصين والهند ومنطقة أميركا اللاتينية.

حافظت “أوبك” على توقُّعاتها السابقة بزيادة معروض النفط عند 1.4 مليون برميل يومياً، وستكون الولايات المتحدة والبرازيل أبرز المحركات الرئيسية لنمو إمدادات الخام لعام 2023.

توقعات النمو من خارج أوبك

بالنسبة لعام 2024؛ من المتوقَّع أن ينمو إنتاج النفط من خارج “أوبك” بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً، وستتركز زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والنرويج وكازاخستان.

أظهرت بيانات تقرير “أوبك” الشهري ارتفاع إنتاج النفط الخام في يونيو بواقع 91 ألف برميل يومياً في شهر يونيو إلى ​​28.19 مليون برميل يومياً، وفقاً لمصادر ثانوية، وذلك برغم التزام دول المنظمة بمعدلات الخفض الطوعي بشكل كبير باستثناء العراق الذي زاد إنتاجه في يونيو 54 ألف برميل يومياً إضافة إلى 22 ألف برميل في مايو الماضي، برغم تعهده بخفض 211 ألف برميل يومياً من إنتاج النفط اعتباراً من أول مايو الماضي.

إنتاج “أوبك” في يونيو

يُذكر أنَّ إنتاج “أوبك” من النفط انخفض في مايو الماضي بمقدار 464 ألف برميل يومياً ليصل إلى ​​28.06 مليون برميل يومياً.

كان المنتجون الرئيسيون للنفط في تحالف “أوبك+” أعلنوا في أول أبريل الماضي في بيانات متزامنة ومستقلة عن خفض طوعي للإنتاج بدءاً من مطلع مايو حتى نهاية العام بحجم يصل إلى 1.65 مليون برميل يومياً قبل تمديد الخفض إلى نهاية 2024.

أسعار النفط

ارتفعت أسعار خام برنت إلى أكثر من 80 دولاراً للبرميل في لندن يوم الأربعاء للمرة الأولى في شهرين، ويأتي ذلك جزئياً بسبب إشارات إلى أنَّ التضخم المتباطئ قد يساعد في إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة. كما يقل معروض الخام في أسواق النفط العالمية وسط تقليص الإمدادات من قبل السعودية وشركائها في “أوبك+”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أهم مميزات استضافة الرياض لمعرض EXPO 2030
السعودية اليوم

أهم مميزات استضافة الرياض لمعرض EXPO 2030

السعودية اليوم
القناة الناقلة لـ مباراة مصر وغينيا
الرياضة

القناة الناقلة لـ مباراة مصر وغينيا

الرياضة
الحجز على أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان في فرنسا
العالم

الحجز على أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان...

العالم
حساب كأس العالم : انضمام ميندي لـ الأهلي سيكون كابوسًا للمهاجمين
الرياضة

حساب كأس العالم : انضمام ميندي لـ...

الرياضة
زاها يرفض 60 مليون إسترليني من النصر
الرياضة

زاها يرفض 60 مليون إسترليني من النصر

الرياضة
بروزوفيتش يرفض الانضمام إلى النصر
الرياضة

بروزوفيتش يرفض الانضمام إلى النصر

الرياضة
رجل مجهول يكبل يديه في بوابات قصر باكنجهام ببريطانيا
غرائب

رجل مجهول يكبل يديه في بوابات قصر...

غرائب
صفقة مجانية يترقبها النصر من يوفنتوس
الرياضة

صفقة مجانية يترقبها النصر من يوفنتوس

الرياضة