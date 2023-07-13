الصين ترفع توقعات أوبك بشأن الطلب على النفط

توقَّع منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.4 مليون برميل يومياً في عام 2023، بزيادة 100 ألف برميل عن توقُّعات شهر يونيو الماضي، وهي المرة الأولى التي تعدل فيها المنظمة توقُّعاتها منذ فبراير الماضي.

توقعات زيادة الطلب على النفط

أرجعت “أوبك” توقُّعات زيادة الطلب، بحسب تقريرها الشهري الصادر اليوم الخميس، إلى ارتفاع طلب الصين في الربع الثاني من العام، بالإضافة إلى تحسن طفيف في الطلب بأميركا اللاتينية خلال الفترة نفسها.

تأتي توقُّعات “أوبك” بزيادة الطلب في نفس اليوم الذي خفضت فيه وكالة الطاقة الدولية توقُّعاتها للطلب على النفط خلال العام الجاري بمقدار 220 ألف برميل يومياً إلى 2.2 مليون برميل.

استقرار المعروض من خارج أوبك

توقَّعت “أوبك” نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمعدل 2.2 مليون برميل يومياً ليصل إلى 104.25 مليون برميل يومياً، مع توقُّعات بتوسع طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي بمعدل 0.26 مليون برميل يومياً، فيما تساهم الدول المستهلكة للنفط من خارج المنظمة بمليوني برميل في الزيادة المتوقَّعة للطلب، وبصفة خاصة الصين والهند ومنطقة أميركا اللاتينية.

حافظت “أوبك” على توقُّعاتها السابقة بزيادة معروض النفط عند 1.4 مليون برميل يومياً، وستكون الولايات المتحدة والبرازيل أبرز المحركات الرئيسية لنمو إمدادات الخام لعام 2023.

توقعات النمو من خارج أوبك

بالنسبة لعام 2024؛ من المتوقَّع أن ينمو إنتاج النفط من خارج “أوبك” بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً، وستتركز زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والنرويج وكازاخستان.

أظهرت بيانات تقرير “أوبك” الشهري ارتفاع إنتاج النفط الخام في يونيو بواقع 91 ألف برميل يومياً في شهر يونيو إلى ​​28.19 مليون برميل يومياً، وفقاً لمصادر ثانوية، وذلك برغم التزام دول المنظمة بمعدلات الخفض الطوعي بشكل كبير باستثناء العراق الذي زاد إنتاجه في يونيو 54 ألف برميل يومياً إضافة إلى 22 ألف برميل في مايو الماضي، برغم تعهده بخفض 211 ألف برميل يومياً من إنتاج النفط اعتباراً من أول مايو الماضي.

إنتاج “أوبك” في يونيو

يُذكر أنَّ إنتاج “أوبك” من النفط انخفض في مايو الماضي بمقدار 464 ألف برميل يومياً ليصل إلى ​​28.06 مليون برميل يومياً.

كان المنتجون الرئيسيون للنفط في تحالف “أوبك+” أعلنوا في أول أبريل الماضي في بيانات متزامنة ومستقلة عن خفض طوعي للإنتاج بدءاً من مطلع مايو حتى نهاية العام بحجم يصل إلى 1.65 مليون برميل يومياً قبل تمديد الخفض إلى نهاية 2024.

أسعار النفط

ارتفعت أسعار خام برنت إلى أكثر من 80 دولاراً للبرميل في لندن يوم الأربعاء للمرة الأولى في شهرين، ويأتي ذلك جزئياً بسبب إشارات إلى أنَّ التضخم المتباطئ قد يساعد في إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة. كما يقل معروض الخام في أسواق النفط العالمية وسط تقليص الإمدادات من قبل السعودية وشركائها في “أوبك+”.