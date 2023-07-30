الضوابط اللازمة لاختيار مقاعد الأطفال بالسيارات

دعت وزارة الصحة، إلى ضرورة مراعاة الضوابط اللازمة لحسن اختيار مقاعد الأطفال في السيارات.

الضوابط اللازمة

وتابعت الوزارة، اليوم الأحد، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلة: إن ارتفاع سعر المقعد لا يعني بالضرورة أن يكون الأفضل، مشيرة إلى أهمية اختيار مقاعد ذات قماش يمكن نزعه وتنظيفه.

ولفتت وزارة الصحة، إلى أنه يجب اختيار مقعد ببطانة داعمة لرأس الطفل، مع مراعاة حجم وعمر الطفل عند اختيار مقعد له، مع التركيب والاستخدام الصحيح.