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قدم مسابح إلكترونية لمعلميه كصدقة جارية

الطفل البطل علي الغامدي مثال يحتذى به في بر الوالدين

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣١ مساءً
الطفل البطل علي الغامدي مثال يحتذى به في بر الوالدين
المواطن - فريق التحرير

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قدم الطالب علي أحمد الغامدي الذي لم يتجاوز من العمر 10 سنوات، أعظم الصور لبر الوالدين، وذلك بتقديم مسابح إلكترونية لمعلميه كصدقة جارية عن والده المتوفى.

مبادرة البطل عي الغامدي

وظهر البطل علي الغامدي، من أبناء محافظة غامد الزناد بمنطقة الباحة، وهو يقوم بمبادرة في مدرسته الفاروق بخميس مشيط، حيث أهدى مسابح إلكترونية لمنسوبي المدرسة صدقة عن والده المتوفى ليتذكروه في الدعاء.

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كما قدم الطالب بالصف الرابع الابتدائي مع المسابح بطاقة مكتوب بها أجمل عبارات الوفاء والبر لوالده قال فيها “ادعو لوالدي بالرحمة والمغفرة ليسعد بدعائكم، فالدعاء هدايا الموتى ووحدها الجنة ستضمنا جميعًا”.

علي الغامدي

ونالت هذه المبادرة استحسانًا وتفاعلًا كبيرًا على موقع تويتر، عبر وسم “البطل علي الغامدي) حيث تم تكريم البطل علي الغامدي على بره بوالده ومبادرته النافعة.

بر بالوالد المتوفى

وأشاد رواد “تويتر”، بما قام به الطفل فقال سحاب الغامدي “هذا الابن يستاهل ونسأل الله أن يرحم والده ويغفر له كان خيرة شباب غامد الزناد وأهل رحاضة على وجه الخصوص”، وأضاف أبو فادي “ربنا يحفظه ويوفقه ويجعله من الصالحين، هذا الشبل من ذاك الأسد رحم الله والده وغفر له وأسكنه الفردوس الأعلى”.

المسبحة والإهداء

وزار وفد من الإعلاميين من محافظة المخواة بالباحة الطالب علي الغامدي، معربين عن سعادتهم بهذه المبادرة التي تجسد أسمى معاني البر بالوالدين.

كما أقام المركز الملكي بمنطقة الباحة حفل تكريم لـ البطل علي الغامدي أمس الثلاثاء برعاية من رجل الأعمال الشيخ محمد الغبيشي، ومبادرة من مؤسسي المركز.

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