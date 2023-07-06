Icon

ثريدز Threads يحقق انطلاقة قوية بـ10 ملايين مشترك خلال ساعات Icon تنفيذ حد الحرابة في مواطن قتل آخر وسرق مركبات وتعاطي المخدرات Icon سفيرة السعودية لدى فنلندا تقدم أوراق اعتمادها سفيرة غير مقيمة لدى إستونيا Icon إنقاذ حياة مقيمة من انفجار حمل خارج الرحم بمستشفى البدائع Icon أبرز المرشحين لخلافة أنشيلوتي في ريال مدريد Icon والد التوأم السيامي إحسان وبسام: فرحتي لا توصف.. نشكر قيادة المملكة Icon العثور على كنز داخل قصر قائد فاغنر في روسيا Icon ليفربول يستقر على بيع ألكانتارا Icon كيفية تحميل تطبيق ثريدز الجديد وأهم مزاياه Icon جامعة الحدود الشمالية تعلن مواعيد القبول للعام المقبل 1445هـ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
يفتح الباب مجددًا لأزمة الأمن الغذائي

الطقس السيئ يهدد ثاني أقوى اقتصاد في العالم

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢١ مساءً
الطقس السيئ يهدد ثاني أقوى اقتصاد في العالم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تواجه الصين، صاحبة ثاني أقوى اقتصاد بالعالم، ظروف الطقس القاسية، مما يفتح الباب مجددًا لأزمة الأمن الغذائي، بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات الصيفية التي تجتاح مناطق جنوب غرب الصين.

أزمة طقس مزدوجة في الصين

وتنبأت إدارة الأرصاد الجوية الصينية بأن “ظاهرة النينو” المميت ستعم البلاد خلال الأسابيع والأشهر المقبلة مما يؤدي إلى عودة الفيضانات المحتملة في المنطقة الجنوبية والجفاف في الشمال.

قد يهمّك أيضاً
برشلونة يبحث التخلص من لاعب آخر بعد رحيل صامويل أومتيتي

برشلونة يبحث التخلص من لاعب آخر بعد رحيل صامويل أومتيتي

الطقس السيئ يهدد ثاني أقوى اقتصاد في العالم

الطقس السيئ يهدد ثاني أقوى اقتصاد في العالم

وفي دراسة حديثة ، قالت المجلة الأكاديمية “Nature Food”، إنه بسبب الظروف الجوية القاسية في الصين، انخفض إجمالي محصول الأرز الصيني على مدى العقدين الماضيين.

تأثير ظاهرة النينو على العالم

وفي الآونة الأخيرة، أعلنت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أن تأثير “النينو” قد يظل لمدة ثمانية إلى 10 أشهر ومن المرجح أن يعزز تدريجيًا في فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي على أن يمتد إلى العام المقبل.

وفي الأسبوع الأخير من شهر مايو، حذرت وزارة إدارة الطوارئ الصينية من أن الأجزاء الشمالية والشمالية التي تعد موطنًا لبعض من أفضل المقاطعات المنتجة للحبوب في البلاد قد تعاني من الأمطار الغزيرة والفيضانات والعواصف البادئة من يونيو إلى أغسطس. وفي هذه الأثناء، لا تزال ولاية يونان، التي تقع في منطقة جنوب غرب الصين، تواجه الجفاف.

طقس غريب تشهده الصين

وتشهد الصين طقسًا غريبًا في موسم الصيف، ففي الوقت الذي تعاني فيه بعض المناطق من ارتفاع كبير في درجات الحرارة، تسقط أمطار غزيرة في معظم الأنحاء، تصل لحد الفيضان.

وهذا العام، وخلال الساعات القليلة الماضية، قتل 15 وفقد 4 آخرون إثر أمطار غزيرة في جنوب غرب الصين، وفق وكالة الأنباء الصينية الرسمية، أمس الأربعاء.

أزمة غذاء تلوح في الأفق

وقالت وزارة الزراعة الأمريكية إن الصين كانت أكبر مستورد في العالم للقمح في عام 2022، حيث جلبت ما يقدر بنحو 12 مليون طن من القمح. ومن يناير إلى أغسطس 2022، بلغ إجمالي واردات الأرز 4.56 مليون طن، بزيادة 42.5 في المائة على أساس سنوي. كما استورد 20.63 مليون طن من الذرة في عام 2022، وفقًا لوزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية.

ويقول المحللون إن الاقتصاد الصيني والعديد من المؤسسات المالية ليسوا بحالة جيدة، لذا فإن توقعات إجمالي الناتج المحلي لعام 2023 في البلاد أن يصل إلى 5.1 في المائة من 5.5 في المائة، حيث يؤثر وضع الأمن الغذائي على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فريق فرنسي يجري دراسة عن التكيف مع المناخ في محمية الملك سلمان
السعودية اليوم

فريق فرنسي يجري دراسة عن التكيف مع...

السعودية اليوم
البلدية تلزم أصحاب المطاعم والمطابخ بتصريح ذبح الأضاحي
السعودية اليوم

البلدية تلزم أصحاب المطاعم والمطابخ بتصريح ذبح...

السعودية اليوم
ضبط يمنيين لترويجهما القات المخدر في جازان
أخبار أمنية

ضبط يمنيين لترويجهما القات المخدر في جازان

أخبار أمنية
النصر يبحث فسخ عقد أوسبينا
الرياضة

النصر يبحث فسخ عقد أوسبينا

الرياضة
مواطن يوثق معاناته في الحصول على رخصة قيادة بأمريكا مقارنة بالسعودية
السعودية اليوم

مواطن يوثق معاناته في الحصول على رخصة...

السعودية اليوم
فرنسا تعتقل 719 شخصًا في ليلة الاحتجاجات الخامسة
العالم

فرنسا تعتقل 719 شخصًا في ليلة الاحتجاجات...

العالم
بياض الحجاج يكسو عرفات
السعودية اليوم

بياض الحجاج يكسو عرفات

السعودية اليوم
المراكز الصحية بمطار جدة تستعد لاستقبال الحجاج
السعودية اليوم

المراكز الصحية بمطار جدة تستعد لاستقبال الحجاج

السعودية اليوم