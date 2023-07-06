الطقس السيئ يهدد ثاني أقوى اقتصاد في العالم

تواجه الصين، صاحبة ثاني أقوى اقتصاد بالعالم، ظروف الطقس القاسية، مما يفتح الباب مجددًا لأزمة الأمن الغذائي، بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات الصيفية التي تجتاح مناطق جنوب غرب الصين.

أزمة طقس مزدوجة في الصين

وتنبأت إدارة الأرصاد الجوية الصينية بأن “ظاهرة النينو” المميت ستعم البلاد خلال الأسابيع والأشهر المقبلة مما يؤدي إلى عودة الفيضانات المحتملة في المنطقة الجنوبية والجفاف في الشمال.

وفي دراسة حديثة ، قالت المجلة الأكاديمية “Nature Food”، إنه بسبب الظروف الجوية القاسية في الصين، انخفض إجمالي محصول الأرز الصيني على مدى العقدين الماضيين.

تأثير ظاهرة النينو على العالم

وفي الآونة الأخيرة، أعلنت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أن تأثير “النينو” قد يظل لمدة ثمانية إلى 10 أشهر ومن المرجح أن يعزز تدريجيًا في فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي على أن يمتد إلى العام المقبل.

وفي الأسبوع الأخير من شهر مايو، حذرت وزارة إدارة الطوارئ الصينية من أن الأجزاء الشمالية والشمالية التي تعد موطنًا لبعض من أفضل المقاطعات المنتجة للحبوب في البلاد قد تعاني من الأمطار الغزيرة والفيضانات والعواصف البادئة من يونيو إلى أغسطس. وفي هذه الأثناء، لا تزال ولاية يونان، التي تقع في منطقة جنوب غرب الصين، تواجه الجفاف.

Several people have died in southwestern China as heavy floods hit multiple regions. Read more: https://t.co/ykoGZGepFg pic.twitter.com/usyPegGkrU — Sky News (@SkyNews) July 5, 2023

طقس غريب تشهده الصين

وتشهد الصين طقسًا غريبًا في موسم الصيف، ففي الوقت الذي تعاني فيه بعض المناطق من ارتفاع كبير في درجات الحرارة، تسقط أمطار غزيرة في معظم الأنحاء، تصل لحد الفيضان.

وهذا العام، وخلال الساعات القليلة الماضية، قتل 15 وفقد 4 آخرون إثر أمطار غزيرة في جنوب غرب الصين، وفق وكالة الأنباء الصينية الرسمية، أمس الأربعاء.

أزمة غذاء تلوح في الأفق

وقالت وزارة الزراعة الأمريكية إن الصين كانت أكبر مستورد في العالم للقمح في عام 2022، حيث جلبت ما يقدر بنحو 12 مليون طن من القمح. ومن يناير إلى أغسطس 2022، بلغ إجمالي واردات الأرز 4.56 مليون طن، بزيادة 42.5 في المائة على أساس سنوي. كما استورد 20.63 مليون طن من الذرة في عام 2022، وفقًا لوزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية.

ويقول المحللون إن الاقتصاد الصيني والعديد من المؤسسات المالية ليسوا بحالة جيدة، لذا فإن توقعات إجمالي الناتج المحلي لعام 2023 في البلاد أن يصل إلى 5.1 في المائة من 5.5 في المائة، حيث يؤثر وضع الأمن الغذائي على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.