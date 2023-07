الطقس السيئ يهدد ثاني أقوى اقتصاد في العالم

تواجه الصين، صاحبة ثاني أقوى اقتصاد بالعالم، ظروف الطقس القاسية، مما يفتح الباب مجددًا لأزمة الأمن الغذائي، بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات الصيفية التي تجتاح مناطق جنوب غرب الصين.

وتنبأت إدارة الأرصاد الجوية الصينية بأن “ظاهرة النينو” المميت ستعم البلاد خلال الأسابيع والأشهر المقبلة مما يؤدي إلى عودة الفيضانات المحتملة في المنطقة الجنوبية والجفاف في الشمال.

وفي دراسة حديثة ، قالت المجلة الأكاديمية “Nature Food”، إنه بسبب الظروف الجوية القاسية في الصين، انخفض إجمالي محصول الأرز الصيني على مدى العقدين الماضيين.

وفي الآونة الأخيرة، أعلنت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أن تأثير “النينو” قد يظل لمدة ثمانية إلى 10 أشهر ومن المرجح أن يعزز تدريجيًا في فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي على أن يمتد إلى العام المقبل.

وفي الأسبوع الأخير من شهر مايو، حذرت وزارة إدارة الطوارئ الصينية من أن الأجزاء الشمالية والشمالية التي تعد موطنًا لبعض من أفضل المقاطعات المنتجة للحبوب في البلاد قد تعاني من الأمطار الغزيرة والفيضانات والعواصف البادئة من يونيو إلى أغسطس. وفي هذه الأثناء، لا تزال ولاية يونان، التي تقع في منطقة جنوب غرب الصين، تواجه الجفاف.

