العالم يترقب أزمة غذاء بعد انسحاب روسيا رسميًّا من اتفاق الحبوب

من المتوقع أن تعاود أسعار الغذاء الارتفاع عالميًّا بعد تراجعها في الشهر الماضي لمستويات ما قبل عامين، وذلك في ظل إعلان روسيا أمس الاثنين عن إنهاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية اعتبارًا من يوم 18 يوليو.

أخطرت روسيا الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا بأنها لن تجدد اتفاق الحبوب المهم الذي سمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وسط توقعات الخبراء بارتفاع أسعار الغذاء مجددًا مع إنهاء روسيا اتفاق الحبوب.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دمتري بيسكوف: إن الاتفاق وصل إلى نهايته “بحكم الأمر الواقع”، وسمح الاتفاق لسفن الشحن بالمرور عبر البحر الأسود من موانئ أوديسا، وتشورنومورسك، ويوجني/ بيفديني.

وقالت موسكو: إنها ستعود إلى الاتفاق إذا استوفيت شروطه. وظل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يشتكي مما اعتبره عدم احترام أجزاء من الاتفاق تسمح بتصدير الأغذية والأسمدة الروسية.

وأضاف بوتين: “إن الحبوب لم تورد إلى الدول الفقيرة، بالرغم من أن هذا كان شرطًا للاتفاق”.

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