داهمت عناصر الأمن الروسي قصرًا يمتلكه Yevgeny Prigozhin قائد “مجموعة “فاغنر” في مدينة سانت بطرسبرغ، وعثروا فيه على كنز مميز وأشياء غريبة تخص بريغوجين.

كنز داخل قصر قائد فاغنر

وعثرت قوات الأمن الروسي، يوم مداهمة قصر قائد فاغنر في 24 يونيو الماضي، على كنز معظمه سبائك ذهبية ورزم بملايين الدولارات، مع تحف فنية وترسانة من الأسلحة، بالإضافة لجوازات سفر مزورة.

وعثروا في القصر على صور غريبة، وجدوها في مكتبه، يظهر فيها يفغني بريغوجين بتنكرات مختلفة. في القصر الضخم، وفقًا للسلطات الروسية.

صور لرؤوس مقطوعة

ويضم القصر أيضًا مسبحًا وساونا وصالة ألعاب رياضية وغرفة طبية، بالإضافة إلى مهبط للهليكوبتر. كما وجودوا ملابس عسكرية عدة لمعظم الرتب المهمة، وخزانة كبيرة تحتوي على عدد من الشعر المستعار بأشكال وألوان مختلفة، مع أنواع من الأوسمة منحتها السلطات الروسية لبريغوجين المنفي حاليًا.

كما عثروا في القصر على صور لرؤوس مقطوعة يبدو أنها لأعداء بريغوجين الشخصيين، إضافة إلى رسالة تشير إلى أنه حصل في 20 يونيو العام الماضي على لقب “بطل روسيا” المرموق، وهو ما ليس واردا قبلها في أي وسيلة إعلامية.