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أكثر من 500 عائلة غادرت المخيم

العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين مستمر لليوم الثاني

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٦ صباحاً
العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين مستمر لليوم الثاني
المواطن - فريق التحرير

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تتواصل الاشتباكات في مدينة جنين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لليوم الثاني على التوالي، ضمن العملية العسكرية التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي، إذ سمع دوي انفجارات قوية خلال ساعات الليل يتردد صداها في أنحاء جنين، فيما تتقدم القوات الإسرائيلية ببطء داخل مخيم جنين.

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انتشار 1000 جندي إسرائيلي

وأفادت قناة العربية، بانتشار نحو 1000 جندي إسرائيلي من سلاح النخبة بمحيط مخيم جنين، وأن القوات الإسرائيلية تواصل انتشارها وتحركاتها هذه تحضيرا لاجتياح جديد.

كما رصد تحليق طائرات إسرائيلية بسماء جنين قبيل بدء المرحلة الثانية من عملية اجتياح مخيم جنين.

وكانت القوات الإسرائيلية داهمت مناطق سكنية داخل المخيم ونفذت عمليات اعتقال في محيطه.

وفي هذا الصدد ذكر مصدر عسكري إسرائيلي لصحيفة يديعوت أحرونوت، أن المرحلة الثانية من اقتحام مخيم جنين ستبدأ خلال ساعات.

مغادرة 500 عائلة

فيما أكدت السلطة الفلسطينية أن إسرائيل أجبرت مئات العائلات على مغادرة مخيم جنين، في وقت أكد فيه الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه أخلت أكثر من 500 عائلة من المخيم.

 

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد أكد أن العملية التي يشنها الجيش الإسرائيلي في جنين ومخيمها مستمرة حتى تحقق أهدافها وهي ضرب البنية التحتية للفصائل الفلسطينية التي تتخذ من جنين مركزاً لها.

 

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