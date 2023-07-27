العراق يسجل أعلى درجات الحرارة في العالم

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تصدرت مدينة البصرة في العراق، قائمة المدن التي سجلت أعلى درجات الحرارة بالعالم خلال الـ24 ساعة الماضية.
ونشر الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم، والتي يصدرها يوميًّا موقع “EldoradoWeather” المتخصص.
وتضمنت القائمة 13 مدينة عربية من ضمن الـ15 المتصدرة لأكثر المدن حرارة في العالم.
واحتلت مدينة البصرة بالعراق المركز الأول بتسجيل 50 درجة مئوية، تلتها مدينة أدرار بالجزائر والتي سجلت 49.3.
وجاء مطار البصرة العالمي، في المركز الثالث بـ 49.1 درجة مئوية، ثم مدينة الناصرية العراقية بتسجيل 48.6 مئوية، تلاها النجف (الأشرف) بالعراق والتي سجلت 48.5 مئوية.