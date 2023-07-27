Icon

تطور جديد يُعطل انتقال ساديو ماني إلى النصر Icon أمريكا ترفع أسعار البنزين لأعلى مستوى منذ 8 أشهر Icon مرض غامض يصيب بالشلل والوفاة في البيرو Icon لا أهداف في مباراة الهلال وأهلي طرابلس Icon جامعة حائل تعلن النتائج المبدئية لقبول خريجي المرحلة الثانوية Icon ضبط مواطن أنشأ قناة إلكترونية لنشر مقاطع للأطفال خادشة للحياء Icon ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي Icon سر مقولة إذا دخل المرزم شد المحزم Icon معلومات عن مارسيل كايزر مدرب الشباب الجديد Icon مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة رجال المكافحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
13 مدينة عربية بالقائمة

العراق يسجل أعلى درجات الحرارة في العالم

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٩ مساءً
العراق يسجل أعلى درجات الحرارة في العالم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تصدرت مدينة البصرة في العراق، قائمة المدن التي سجلت أعلى درجات الحرارة بالعالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

أعلى درجة حرارة

ونشر الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم، والتي يصدرها يوميًّا موقع “EldoradoWeather” المتخصص.

قد يهمّك أيضاً
حالة شفاء جديدة من الإيدز

حالة شفاء جديدة من الإيدز

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وتضمنت القائمة 13 مدينة عربية من ضمن الـ15 المتصدرة لأكثر المدن حرارة في العالم.

العراق في المركز الأول

واحتلت مدينة البصرة بالعراق المركز الأول بتسجيل 50 درجة مئوية، تلتها مدينة أدرار بالجزائر والتي سجلت 49.3.

وجاء مطار البصرة العالمي، في المركز الثالث بـ 49.1 درجة مئوية، ثم مدينة الناصرية العراقية بتسجيل 48.6 مئوية، تلاها النجف (الأشرف) بالعراق والتي سجلت 48.5 مئوية.

أعلى درجات حرارة في العالم

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة
الرياضة

أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة

الرياضة
52 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”
حصاد اليوم

52 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية...

حصاد اليوم
استدعاء 4262 مركبة إيسوزو لاحتمالية وقوع حريق
السعودية اليوم

استدعاء 4262 مركبة إيسوزو لاحتمالية وقوع حريق

السعودية اليوم
الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في مسجد نمرة
السعودية اليوم

الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا...

السعودية اليوم
الجهود السعودية في قطاع البحث والابتكار ستبقى استثنائية
السعودية اليوم

الجهود السعودية في قطاع البحث والابتكار ستبقى...

السعودية اليوم
موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة
الرياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

الرياضة
تفاصيل مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية المعتمد من اتحاد القدم
الرياضة

تفاصيل مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية المعتمد...

الرياضة
ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع بسلام آمنين
السعودية اليوم

ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع بسلام آمنين

السعودية اليوم