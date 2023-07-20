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ردًا على تكرار حادثة حرق القرآن الكريم

العراق يطرد سفيرة السويد ويسحب القائم بالأعمال

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢١ مساءً
العراق يطرد سفيرة السويد ويسحب القائم بالأعمال
المواطن - فريق التحرير

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قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، طرد سفيرة السويد لدى بغداد جيسيكا سفاردسترم.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان على “تويتر”: “يوجه وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم”.

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وأضاف: “كما وجه بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الاراضي العراقية، ردًا على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي”.

حرق السفارة

وفي وقت سابق، ترأس السوداني اجتماعًا طارئًا على خلفية منح الحكومة السويدية رخصة لحرق المصحف، وحادث حرق السفارة السويدية في بغداد.

وتقرر خلال الاجتماع إحالة المتسببين بحرق السفارة، الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى القضاء، وكذلك إحالة المقصرين من المسؤولين الأمنيين إلى التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وجددت الحكومة العراقية تأكيداتها الالتزام بأمن وحماية جميع البعثات الدبلوماسية، والتصدي لأي اعتداء يستهدفها.

 

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