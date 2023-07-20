العراق يهدد بقطع العلاقات مع السويد بعد واقعة السفارة

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هدد العراق بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد إذا تكررت حادثة حرق نسخة من المصحف على أراضيها، فيما استخدمت قوات مكافحة الشغب العراقية صباح الخميس، خراطيم المياه لتفريق محتجين من أمام السفارة السويدية في بغداد، والتي أُحرقت عشية تجمع أمام السفارة العراقية بالسويد يعتزم منظمه حرق نسخة من المصحف.
أعلنت الحكومة العراقية، بعد اجتماع طارئ اليوم الخميس، إحالة المتسببين بحرق السفارة السويدية في بغداد إلى القضاء، حسبما أفاد نبأ عاجل عبر قناة “سكاي نيوز بالعربي”.
واستخدمت القوات الأمنية خراطيم المياه والعصي الكهربائية، لإبعاد المحتجين عن السفارة وتفريقهم.
أوعزت للجهات الأمنية بالتحقيق العاجل لكشف ملابسات الحادثة ومحاسبة مرتكبيها.. الخارجية العراقية تدين بـ"أشد العبارات" حادثة حرق السفارة السويدية في #بغداد#العراق#السويد#الحدث pic.twitter.com/bqcV8qOWUD
— ا لـحـدث (@AlHadath) July 20, 2023
في حين رمى المحتجون الحجارة على القوات الأمنية. وأعلنت السويد إغلاق سفارتها نتيجة الأحداث. وأشارت السفارة في إشعار على موقعها الإلكتروني إلى عدم قدرتها على تقديم خدمات تسليم جوازات السفر أو إصدار وثائق سفر للطوارئ.
أتت هذه التطورات بعدما اقتحم عدد من الأشخاص السفارة السويدية في بغداد، فجر الخميس، وأشعلوا النار فيها.
جاء ذلك احتجاجاً على موافقة الشرطة السويدية على تنظيم احتجاج خارج السفارة العراقية في ستوكهولم من أجل جريمة حرق نسخة من المصحف مرة ثانية في أقل من شهر، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.
واقتحم مئات المحتجين السفارة السويدية في بغداد في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس وأشعلوا فيها النيران، بينما أظهرت مقاطع أخرى عشرات الرجال وهم يتسلقون السياج المحيط بمجمع السفارة، وحاول بعضهم تحطيم البوابة الأمامية.
يذكر أن وزارة الخارجية السويدية كانت أدانت حادثة حرق سفارتها في بغداد الخميس، وحملت السلطات العراقية مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية وموظفيها.