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رغم تألقه مع الفريق الموسم الماضي

العربي لم يُقدم عرضًا لضم عمر السومة

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٥ مساءً
العربي لم يُقدم عرضًا لضم عمر السومة
المواطن - فريق التحرير

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تُسيطر حالة من الغموض على مستقبل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السوري عمر السومة في الموسم الرياضي الجديد.

العربي يستهدف ضم عمر السومة

وأكد حساب قناة الكأس الرسمي على موقع “تويتر”، أن إدارة النادي العربي لم تتقدم بعرض رسمي للأهلي حتى الآن، من أجل التعاقد مع عمر السومة بشكل نهائي.

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وأشار حساب القناة الرسمي إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تحركًا من إدارة النادي العربي، لحسم صفقة انتقال السومة إلى صفوفه.

عمر السومة
السومة – المصدر @alarabi_club

وكان عمر السومة قد لعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي القطري الموسم الرياضي الماضي على سبيل الإعارة، بعدما فضل الرحيل عن الأهلي، بعد هبوطه إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ويتواجد عمر السومة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حاليًا، حيث شارك في التدريبات الجماعية، قبل انطلاق المعسكر التحضيري، إلا أن الإدارة لم تحسم موقفه، حيث تنتظر العروض الرسمية، خاصة أن عقده ممتد حتى 2024.

عمر السومة
السومة

التألق مع العربي

وخطف السومة الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي القطري خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، ولعب دورًا بارزًا في احتلاله وصافة الدوري، بجانب التتويج بلقب كأس قطر.

ونجح السومة في تسجيل 19 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي، ليحتل بهم المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري القطري.

عمر السومة
السومة مع العربي القطري

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