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بعد رحيله عن الأهلي

العربي يضم عمر السومة حتى 2025

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٥ مساءً
العربي يضم عمر السومة حتى 2025
المواطن - فريق التحرير

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أعلن النادي العربي القطري، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع المهاجم السوري عمر السومة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الحالي.

عمر السومة ينتقل للعربي

ونشر العربي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، مقطع فيديو يضم أبرز لقطات وأهداف عمر السومة مع الفريق في الموسم الماضي، وعلق قائلًا: “العقيد عرباوي من جديد”.

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عمر السومة
السومة مع العربي القطري – المصدر @alarabi_club

وأوضح حساب النادي العربي في تغريدة أخرى، أن مجلس الإدارة أنهى إجراءات التعاقد مع السومة، حيث سيُمثل الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين حتى عام 2025، متمنيًا له التوفيق في مشواره.

ولعب السومة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي على سبيل الإعارة، وخطف الأنظار معه، حيث سجل 19 هدفًا في الدوري، وساهم في تتويجه بلقب كأس قطر.

عمر السومة
السومة مع العربي القطري – المصدر @QSL

السومة يرحل عن الأهلي

وأكدت تقارير بالأمس، أن عمر السومة وقع مخالصة رسمية مع النادي الأهلي، وتنازل عن المبلغ المالي المتبقي من مستحقاته المالية السابقة، بالإضافة إلى تنازله عن رواتبه المتبقية من العام الأخير من عقده.

السومة مع الأهلي
السومة مع النادي الأهلي

ويُعد السومة صاحب الـ34 عامًا، واحدًا من أبرز المهاجمين في تاريخ النادي الأهلي وبطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقها في موسم 2008\ 2009، حيث إنه الهداف التاريخي للمسابقة برصيد 144 هدفًا.

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