Icon

الأمن العام: سارعوا بترخيص السلاح قبل 30 ذي الحجة Icon حارس النصر السابق ينضم لفلامنجو Icon مدير CIA : لدينا فرصة عظيمة لتجنيد الجواسيس في روسيا Icon العطور وسجاد الصلاة وأعواد السواك تتصدر مشتريات الحجاج Icon فيفا يوافق على تجربة قانون التسلل الجديد Icon التعاون الإسلامي تجتمع غدًا في جدة تلبية لدعوة السعودية Icon قوانين إيلون ماسك تمنع رؤية التغريدات على تويتر Icon ترقب الإعلان الرسمي عن قيادة لويس كاسترو للنصر Icon مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار تودع ضيوف الرحمن Icon قطار الحرمين السريع ينقل أكثر من 33 ألف مسافر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مع اقتناء الخواتم المطعمة بالأحجار الكريمة

العطور وسجاد الصلاة وأعواد السواك تتصدر مشتريات الحجاج

السبت ١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٥ مساءً
العطور وسجاد الصلاة وأعواد السواك تتصدر مشتريات الحجاج
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تصدرت العطور الزيتية كالعود والعنبر والمسك والورد الطائفي إلى جانب السُبح وسجادة الصلاة والألبسة المتنوعة كالشماغ الأحمر والأبيض والعقال والأحذية الشرقية، مشتريات الحجاج هذا العام في مختلف الأسواق في محافظة جدة، مستحوذة الأسواق التقليدية في منطقة جدة التاريخية النصيب الأكبر من المبيعات.

مشتريات الحجاج

ورصدت “واس” اليوم حركة الشراء في المحال التجارية في جدة والتنوع في مشترياتهم التي تتصدرها السُبح بألوانها وأشكالها المتعددة في الصناعات والأسعار، فضلًا عن الهدايا التي ترمز إلى بعض المآثر الإسلامية والتاريخية، ملبية رغبات وأذواق الحجاج في شراء الهدايا وإن كانت رمزية ذات دلالات مكانية وزمانية تعبر عن رحلة العمر إلى الديار المقدسة، إلى جانب أعواد السواك والحناء والبخور بمختلف أنواعه، والأقمشة والعباءات وإكسسوارات الأطفال والتمور بأنواعها، فيما يُقبل بعض الحجاج على اقتناء الخواتم المطعمة بالأحجار الكريمة كالعقيق والكهرمان، ويحرص المقتدرون من الحجاج على تزيين الأحجار بالذهب أو الفضة.

قد يهمّك أيضاً
الدعم السريع تسيطر على مقر الاحتياطي المركزي بالخرطوم

الدعم السريع تسيطر على مقر الاحتياطي المركزي بالخرطوم

ولي العهد عن ذا لاين: يستهدف تحقيق مثالية العيش ويعالج التحديات

ولي العهد عن ذا لاين: يستهدف تحقيق مثالية العيش ويعالج التحديات

العطور وسجاد الصلاة وأعواد السواك تتصدر مشتريات الحجاج

أسواق جدة

واستحوذت محال الأكشاك والبسطات المنتشرة في أسواق جدة التاريخية على النصيب الأكبر من حصة السوق التي شهدت مؤشرَ مبيعاتٍ جيدًا مقارنة بالمحال الأخرى، إذْ يقبل الناس في هذه الأسواق الشعبية و”المولات” الحديثة على شراء ما خف وزنه وقل ثمنه من المنتجات القطنية والجلدية والإكسسوارات، التي يطلبها بعض الحجاج، إلى جانب شراء الذهب السعودي؛لجودة صناعته ونقائه الكبير.

وتستمر حركة الشراء التي تمثل عادة شرائية تمتد في أعقاب موسم الحج بشكل أكبر عن المدة التي تسبق الحج تمتد لمدة شهر تقريبًا، فضلًا عن زيارة عدد من الحجاج الذين يعملون بالتجارة يأتون إلى الأسواق التي تتميز برخص أسعاره لشراء كميات كبيرة من البضائع المختلفة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سيرجيو راموس يقترب من دوري روشن
آخر الاخبار

سيرجيو راموس يقترب من دوري روشن

آخر الاخبار
عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف
السعودية اليوم

عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف

السعودية اليوم
ثعبان ضخم يقتحم موقفًا للسيارات بالنمسا
غرائب

ثعبان ضخم يقتحم موقفًا للسيارات بالنمسا

غرائب
تنمية وإعمار اليمن يطلق حزمة مشاريع تنموية في حضرموت بـ 1.2 مليار ريال
السعودية اليوم

تنمية وإعمار اليمن يطلق حزمة مشاريع تنموية...

السعودية اليوم
النفط يرتفع مع صعود أسعار الحبوب
السوق

النفط يرتفع مع صعود أسعار الحبوب

السوق
المركز الوطني للأرصاد: رياح وأتربة مثارة على ينبع والرايس
السعودية اليوم

المركز الوطني للأرصاد: رياح وأتربة مثارة على...

السعودية اليوم
ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً
السوق

ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً

السوق
مقتل شخصين وإجلاء الآلاف جراء فيضان تشيلي
العالم

مقتل شخصين وإجلاء الآلاف جراء فيضان تشيلي

العالم