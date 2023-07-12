العلولا يلتقي بمبعوث الرئيس الفرنسي للبنان

التقى معالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأستاذ نزار بن سليمان العلولا، في ديوان وزارة الخارجية بالرياض، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي للبنان السيد جان إيف لودريان.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا، وبحث آخر تطورات الملف اللبناني. كما تمت مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.