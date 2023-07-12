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استعرض الجانبان العلاقات الثنائية والملف اللبناني

العلولا يلتقي بمبعوث الرئيس الفرنسي للبنان

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٦ مساءً
العلولا يلتقي بمبعوث الرئيس الفرنسي للبنان
المواطن - واس

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التقى معالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأستاذ نزار بن سليمان العلولا، في ديوان وزارة الخارجية بالرياض، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي للبنان السيد جان إيف لودريان.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا، وبحث آخر تطورات الملف اللبناني. كما تمت مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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