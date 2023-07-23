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تضررت إجمالي ثماني ولايات

العواصف المطيرة تقتل 40 شخصًا في أفغانستان وباكستان

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٤ مساءً
العواصف المطيرة تقتل 40 شخصًا في أفغانستان وباكستان
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أنه ما لا يقل عن 40 شخصاً لقوا حتفهم خلال الأيام الثلاثة الماضية في كوارث تسببت فيها العواصف المطيرة الغزيرة في أفغانستان وباكستان، وفقًا لمسؤولين محليين في كلا البلدين.

أفغانستان وباكستان

وأفادت هيئة إدارة الكوارث في أفغانسان أنه خلال الساعات الـ72 الماضية، لقي 31 شخصاً على الأقل حتفهم، بمختلف أنحاء البلاد، وتضررت إجمالي ثماني ولايات.

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ووفقًا لصحيفة دون، وفي إقليم خيبر باختونخوا الحدودي الباكستاني، تسببت العواصف الرعدية والرياح القوية خلال عطلة نهاية الأسبوع في حدوث انهيارات أرضية ألحقت أضرارًا بالطرق والمباني، وقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص.

ولقي أكثر من 100 شخص حتفهم في باكستان منذ بدء هطول الأمطار الموسمية في نهاية يونيو.

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عواصف مطيرة

وتم الإبلاغ عن العديد من الوفيات في ولاية “ميدان وردك” بأفغانستان، وهناك لقي العديد من السكان حتفهم، أثناء نومهم بسبب مياه الفيضانات.

وفي وقت سابق، قال مسؤول محلي إن العديد من الضحايا، حوصروا بسبب تسرب المياه أثناء نومهم. ويخشى من سقوط المزيد من الضحايا.

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وأردف المسؤول أنه لحقت أضرار بالمئات من المنازل والأراضي الزراعية وتم إغلاق الطرق أمام حركة المرور.

وتعاني أفغانستان بشكل كبير من عواقب تغير المناخ.

 

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