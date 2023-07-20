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اعتبارًا من العام الجامعي القادم 1445هـ/ 2024م

العودة لنظام الفصلين الدراسيين بجامعة حفر الباطن

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٣ مساءً
العودة لنظام الفصلين الدراسيين بجامعة حفر الباطن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة حفر الباطن اعتماد الدراسة بنظام الفصلين الدراسيين اعتبارًا من العام الجامعي القادم 1445هـ/ 2024م.

نظام الفصلين

وقالت جامعة حفر الباطن في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر: إنه تم اعتماد الدراسة بنظام الفصلين الدراسيين اعتبارًا من العام الجامعي القادم 1445هـ/ 2024م.

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جامعة تبوك

وقبل ذلك، أعلنت جامعة تبوك، اعتماد الدراسة بنظام الفصلين الدراسيين ابتداءً من العام الجامعي المقبل 1445هـ/ 2024م.

وقالت جامعة تبوك عبر حسابها بموقع “تويتر”: إن مجلس الجامعة أقر في اجتماعه السابع تطبيق نظام الفصلين الدراسيين للعام الجامعي القادم 1445هـ.

 

 

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