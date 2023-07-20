العودة لنظام الفصلين الدراسيين بجامعة حفر الباطن

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أعلنت جامعة حفر الباطن اعتماد الدراسة بنظام الفصلين الدراسيين اعتبارًا من العام الجامعي القادم 1445هـ/ 2024م.
وقالت جامعة حفر الباطن في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر: إنه تم اعتماد الدراسة بنظام الفصلين الدراسيين اعتبارًا من العام الجامعي القادم 1445هـ/ 2024م.
وقبل ذلك، أعلنت جامعة تبوك، اعتماد الدراسة بنظام الفصلين الدراسيين ابتداءً من العام الجامعي المقبل 1445هـ/ 2024م.
وقالت جامعة تبوك عبر حسابها بموقع “تويتر”: إن مجلس الجامعة أقر في اجتماعه السابع تطبيق نظام الفصلين الدراسيين للعام الجامعي القادم 1445هـ.