العودة لنظام الفصلين الدراسيين بجامعة حفر الباطن

أعلنت جامعة حفر الباطن اعتماد الدراسة بنظام الفصلين الدراسيين اعتبارًا من العام الجامعي القادم 1445هـ/ 2024م.

نظام الفصلين

وقالت جامعة حفر الباطن في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر: إنه تم اعتماد الدراسة بنظام الفصلين الدراسيين اعتبارًا من العام الجامعي القادم 1445هـ/ 2024م.

جامعة تبوك

وقبل ذلك، أعلنت جامعة تبوك، اعتماد الدراسة بنظام الفصلين الدراسيين ابتداءً من العام الجامعي المقبل 1445هـ/ 2024م.

وقالت جامعة تبوك عبر حسابها بموقع “تويتر”: إن مجلس الجامعة أقر في اجتماعه السابع تطبيق نظام الفصلين الدراسيين للعام الجامعي القادم 1445هـ.