العودة لنظام الفصلين الدراسيين بـ جامعة ⁧‫الملك خالد

أعلنت جامعة الملك خالد، اعتماد الدراسة بنظام الفصلين الدراسيين ابتداءً من العام الجامعي المقبل 1445هـ/ 2024م.

جاء ذلك حسبما أعلنت إدارة جامعة الملك خالد عبر حسابها بموقع “تويتر”، مؤكدة أنه جاء هذا بناء على قرار مجلس الجامعة في جلسته العاشرة للعام الجامعي 1444 هـ.

وأوضحت الجامعة أن قرار العودة لنظام الفصلين الدراسيين يسري على جميع الدرجات العلمية.