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يسري على جميع الدرجات العلمية

العودة لنظام الفصلين الدراسيين بـ جامعة ⁧‫الملك خالد

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٠ مساءً
العودة لنظام الفصلين الدراسيين بـ جامعة ⁧‫الملك خالد
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة الملك خالد، اعتماد الدراسة بنظام الفصلين الدراسيين ابتداءً من العام الجامعي المقبل 1445هـ/ 2024م.

جاء ذلك حسبما أعلنت إدارة جامعة الملك خالد عبر حسابها بموقع “تويتر”، مؤكدة أنه جاء هذا بناء على قرار مجلس الجامعة في جلسته العاشرة للعام الجامعي 1444 هـ.

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وأوضحت الجامعة أن قرار العودة لنظام الفصلين الدراسيين يسري على جميع الدرجات العلمية.

 

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