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بعد رفض الهلال التفريط في كنو للعميد

العويس والعبود مرشحان لصفقة تبادلية بين الهلال والاتحاد

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٣ مساءً
العويس والعبود مرشحان لصفقة تبادلية بين الهلال والاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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رشح الإعلامي الرياضي عادل المرضي الناقد في قناة 24 الرياضية، صفقة تبادلية بين فريقي الهلال والاتحاد بطليها الحارس محمد العويس حارس مرمى نادي الهلال وعبدالرحمن العبود لاعب نادي الاتحاد.

وقال عادل المرضي عبر حسابه في “تويتر”: “مقايضة العبود بالعويس، والطرفان مستفيدان”.

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معاناة العويس

وكان العويس حارس الهلال عانى من عدم اللعب بصورة منتظمة مع أزرق الرياض، حيث شارك الحارس عبدالله المعيوف في معظم مباريات الموسم الماضي.

كذلك رُشح العبود للرحيل عن نادي الاتحاد بطلب من المدرب البرتغالي نونو سانتو.

وفي وقت سابق، قال الإعلامي الرياضي سعود الصرامي عبر حسابه في “تويتر”: “العبود يرفض أن يكون جزءًا من صفقة تبادلية مع نادٍ عاصمي كبير”.

وكانت تقارير ذكرت من قبل أن الهلال مهتم بالتعاقد مع العبود حيث يريد أزرق الرياض عقد صفقة تبادلية مع الاتحاد بضم العبود مقابل السماح لمحمد كنو بالرحيل إلى الاتحاد.

وربما يدخل النصر في منافسة مع جاره الهلال لضم العبود حيث يحتاج النصر إلى ضم لاعب جناح بعد تراجع مستوى اللاعب عبدالرحمن غريب مع النصر في الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، كان قرر رحيل كل من حمدان الشمراني وعبدالعزيز البيشي والعبود خلال صيف العام الحالي.

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