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خلال 4719 زيارة تفتيشية

الغذاء والدواء ترصد 128 مخالفة في يونيو

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٣ مساءً
الغذاء والدواء ترصد 128 مخالفة في يونيو
المواطن - فريق التحرير

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رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 128 مخالفة خلال 4719 زيارة تفتيشية نفذتها على منشآت خاضعة لإشرافها في شهر يونيو الماضي.

تفاصيل الزيارات

وأوضحت “الهيئة” أنها نفّذت 3052 زيارة لمنشآت غذائية، و193 لمنشآت المبيدات والأعلاف، و1471 لمنشآت الدواء والأجهزة الطبية، و726 جولة رصد وتقصٍّ على المستودعات المجهولة والمنتجات المخالفة والمنشآت والمستودعات غير المرخصة، والإعلانات والحسابات الإلكترونية وأصحابها.

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وأشارت الغذاء والدواء إلى أنها أغلقت 17 منشأة لعدم حصولها على ترخيص أو بسبب مخالفات مؤثرة في سلامة المنتجات، وأوقفت 3 من خطوط الإنتاج، وأتلفت 667 كجم، فيما بلغ عدد الإرساليات الواردة عبر المنافذ 39.077 إرسالية، تم رفض 312 منها.

الإبلاغ عن المخالفات

ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني”.

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