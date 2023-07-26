الغذاء والدواء ترصد 128 مخالفة في يونيو توصية بالموافقة على المخطط الشامل لمحافظة حفر الباطن رياح شديدة بسرعة 49 كم/ساعة تضرب الطائف جامعة حفر الباطن تعلن نتائج قبول الدفعة الثانية لعام 1445 القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 48 مئوية الأسهم السعودية تغلق مرتفعة للجلسة الرابعة على التوالي الطفل البطل علي الغامدي مثال يحتذى به في بر الوالدين الحرس الرئاسي في النيجر يحتجز الرئيس محمد بازوم حساب المواطن يرد على سؤال بشأن الدعم الإضافي في دفعة أغسطس ضبط 693 كجم من الحشيش في 3 عمليات أمنية بعسير
رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 128 مخالفة خلال 4719 زيارة تفتيشية نفذتها على منشآت خاضعة لإشرافها في شهر يونيو الماضي.
وأوضحت “الهيئة” أنها نفّذت 3052 زيارة لمنشآت غذائية، و193 لمنشآت المبيدات والأعلاف، و1471 لمنشآت الدواء والأجهزة الطبية، و726 جولة رصد وتقصٍّ على المستودعات المجهولة والمنتجات المخالفة والمنشآت والمستودعات غير المرخصة، والإعلانات والحسابات الإلكترونية وأصحابها.
وأشارت الغذاء والدواء إلى أنها أغلقت 17 منشأة لعدم حصولها على ترخيص أو بسبب مخالفات مؤثرة في سلامة المنتجات، وأوقفت 3 من خطوط الإنتاج، وأتلفت 667 كجم، فيما بلغ عدد الإرساليات الواردة عبر المنافذ 39.077 إرسالية، تم رفض 312 منها.
ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني”.