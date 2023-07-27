تعادل السد والوداد في افتتاح كأس الملك سلمان للأندية الغذاء والدواء توضح الفرق بين العسل والسوائل السكرية مرض غامض يثير الذعر ويسبب الشلل والوفاة أحيانًا أمريكا تعزي السعودية في استشهاد طاقم القوات الجوية مارسيل كايزر يقود الشباب رسميًا كلوب يودع هندرسون: سوف نفتقدك يا أسطورة الزعاق يكشف موعد انتهاء أحر أيام الصيف إطلاق برنامج ماجستير الذكاء الاصطناعي بكلية الملك فهد الأمنية سقوط قتلى وشلل مروري بسبب حرائق اليونان وظائف شاغرة بهيئة تنظيم المياه والكهرباء
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الخميس، أنه يمكن التفريق بين العسل والسوائل السكرية المركزة (Syrup) من خلال قراءة اسم المنتج وقائمة المكونات، إذ أن العسل لا يحتوي على أي مواد أو مضافات غذائية طبيعية أو صناعية، فيما تحتوي السوائل السكرية المركزة على مواد مضافة ونكهات صناعية وألوان.
وأوضحت الهيئة عبر إنفوجراف نشرته على حسابها بموقع “تويتر” أن العسل يظهر اسم المنتج (عسل) بشكل واضح على العبوة والبطاقة الغذائية، بينما اسم المنتج للسوائل السكرية المركزة هو (شراب) أو (شيرة) ولا يُكتب عليه (عسل).
وأشارت إلى أن العسل هو المادة الحلوة الطبيعية التي تنتجها أصناف نحل العسل من رحيق الأزهار أو من إفرازات الأجزاء الحية من النباتات أو من الإفرازات الناتجة عن التغذي على عصارة النباتات، فيما السوائل السكرية المركزة هي المحاليل التي تحتوي بشكل أساسي على نسبة عالية من سكر الجلوكوز والفركتوز المستخلص من الأغذية مثل الفواكه والذرة، التي تستخدم مع بعض الأطعمة والمشروبات لتكون أكثر حلاوة.
يمكن التفريق بين العسل والسوائل السكرية المركزة من خلال اسم المنتج، إذ أن العسل يظهر عليه اسم (عسل) بشكل واضح على العبوة والبطاقة الغذائية، بينما السوائل السكرية يكتب عليها (شراب) أو (شيرة).#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/WkFNmqH9lF
— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) July 27, 2023