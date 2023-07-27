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لا يحتوي العسل على أي مضافات طبيعية أو صناعية

الغذاء والدواء توضح الفرق بين العسل والسوائل السكرية

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٩ مساءً
الغذاء والدواء توضح الفرق بين العسل والسوائل السكرية
المواطن - فريق التحرير

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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الخميس، أنه يمكن التفريق بين العسل والسوائل السكرية المركزة (Syrup) من خلال قراءة اسم المنتج وقائمة المكونات، إذ أن العسل لا يحتوي على أي مواد أو مضافات غذائية طبيعية أو صناعية، فيما تحتوي السوائل السكرية المركزة على مواد مضافة ونكهات صناعية وألوان.

العسل والسوائل السكرية

وأوضحت الهيئة عبر إنفوجراف نشرته على حسابها بموقع “تويتر” أن العسل يظهر اسم المنتج (عسل) بشكل واضح على العبوة والبطاقة الغذائية، بينما اسم المنتج للسوائل السكرية المركزة هو (شراب) أو (شيرة) ولا يُكتب عليه (عسل).

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كيفية التفريق

وأشارت إلى أن العسل هو المادة الحلوة الطبيعية التي تنتجها أصناف نحل العسل من رحيق الأزهار أو من إفرازات الأجزاء الحية من النباتات أو من الإفرازات الناتجة عن التغذي على عصارة النباتات، فيما السوائل السكرية المركزة هي المحاليل التي تحتوي بشكل أساسي على نسبة عالية من سكر الجلوكوز والفركتوز المستخلص من الأغذية مثل الفواكه والذرة، التي تستخدم مع بعض الأطعمة والمشروبات لتكون أكثر حلاوة.

 

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