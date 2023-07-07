الغرامة والإبعاد لـ مشهورة عربية من الإمارات بسبب فيديو منافٍ للأخلاقيات

قضت محكمة جنايات أبو ظبي، الخميس، بإدانة وسجن مؤثرة عربية معروفة في واقعة نشر فيديو يتضمن “الإساءة” إلى الرجال وفئة العمالة المساعدة.

وفي التفاصيل، كشفت دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي، عبر حسابها الرسمي في موقع توتير، أن المتهمة بثت مقطعًا مصورًا عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن الإساءة إلى الرجال وفئة العمالة المساعدة، وذلك بما يتنافى مع الأعراف والأخلاقيات العامة، مما أثار خطاب الكراهية باستخدام الشبكة المعلوماتية.

عقوبة المحكمة في الإمارات

وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة خمس سنوات، وتغريمها مبلغ 500 ألف درهم (أكثر من 136 ألف دولار)، وإبعادها عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، ومصادرة الهاتف النقال المستخدم في ارتكاب الجريمة، ومحو المقطع المرئي محل الجريمة منه ومن الحساب الذي ارتكبت فيه.

وأغلقت المحكمة حساب المتهمة إغلاقًا كليًّا، وحرمانها من استخدام أي شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، ومن أي وسيلة تقنية معلومات أخرى نهائيًّا.

جاءت هذه العقوبة تأكيدًا على أن الإساءة إلى أي شخص أو فئة من المجتمع تعدّ مخالفة للأعراف والأخلاقيات العامة ولا يمكن السكوت عنها.