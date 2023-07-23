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بعد استبعاده من معسكر الهلال

الغموض يُخيم على مصير موسى ماريجا

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٨ مساءً
الغموض يُخيم على مصير موسى ماريجا
المواطن - فريق التحرير

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تُسيطر حالة من الغموض على مستقبل المهاجم المالي موسى ماريجا في الموسم الرياضي الجديد، بعد خروجه من حسابات المدير الفني لفريق الهلال، البرتغالي خورخي جيسوس.

جيسوس يستبعد ماريجا

وكان خورخي جيسوس، قد قرر استبعاد موسى ماريجا من معسكر الهلال الذي أُقيم في النمسا بشكل مفاجئ، حيث يُفضل ضم لاعب أجنبي آخر على مستوى عالٍ، يتناسب مع التكتيك الذي يعتزم تطبيقه.

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موسى ماريغا
ماريجا – المصدر @SPL

غموض مصير موسى ماريجا

وأكدت تقارير أن إدارة نادي الهلال طلبت من ماريجا إحضار عروض للانتقال إلى فريق جديد في الموسم الرياضي الجديد، أو القبول بورقة المخالصة المالية، والحصول على راتبه في العام المتبقي في عقده بـ4 ملايين يورو.

ماريغا
ماريجا – المصدر @Alhilal_FC

ويخضع موسى ماريجا لتدريبات على فترتين صباحية ومسائية، وفقًا للبرنامج المعد له من قبل جيسوس، إلا أنه لم يحسم مصيره حتى الآن، وسط أنباء عن اهتمام أكثر من ناد في دوري روشن السعودي بضمه، وفي مقدمتهم الشباب.

وتترقب الجماهير الوجهة الجديدة لموسى ماريجا صاحب الـ32 عامًا، خاصة أنه يملك مسيرة مميزة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، منذ الانضمام إلى صفوفه في عام 2021، قادمًا من بورتو البرتغالي.

ماريغا
ماريجا – المصدر @Alhilal_FC

ماريجا مع الهلال

وشارك موسى ماريجا في 75 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في جميع البطولات، وساهم في تسجيل 32 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 25 مرة، كما قدم 7 تمريراة حاسمة.

وساهم ماريجا في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بـ4 بطولات، وهي؛ الدوري السعودي للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا، بجانب فضية كأس العالم للأندية.

موسى ماريغا
ماريجا – المصدر @Alhilal_FC

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