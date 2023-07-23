الغموض يُخيم على مصير موسى ماريجا

تُسيطر حالة من الغموض على مستقبل المهاجم المالي موسى ماريجا في الموسم الرياضي الجديد، بعد خروجه من حسابات المدير الفني لفريق الهلال، البرتغالي خورخي جيسوس.

جيسوس يستبعد ماريجا

وكان خورخي جيسوس، قد قرر استبعاد موسى ماريجا من معسكر الهلال الذي أُقيم في النمسا بشكل مفاجئ، حيث يُفضل ضم لاعب أجنبي آخر على مستوى عالٍ، يتناسب مع التكتيك الذي يعتزم تطبيقه.

غموض مصير موسى ماريجا

وأكدت تقارير أن إدارة نادي الهلال طلبت من ماريجا إحضار عروض للانتقال إلى فريق جديد في الموسم الرياضي الجديد، أو القبول بورقة المخالصة المالية، والحصول على راتبه في العام المتبقي في عقده بـ4 ملايين يورو.

ويخضع موسى ماريجا لتدريبات على فترتين صباحية ومسائية، وفقًا للبرنامج المعد له من قبل جيسوس، إلا أنه لم يحسم مصيره حتى الآن، وسط أنباء عن اهتمام أكثر من ناد في دوري روشن السعودي بضمه، وفي مقدمتهم الشباب.

وتترقب الجماهير الوجهة الجديدة لموسى ماريجا صاحب الـ32 عامًا، خاصة أنه يملك مسيرة مميزة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، منذ الانضمام إلى صفوفه في عام 2021، قادمًا من بورتو البرتغالي.

ماريجا مع الهلال

وشارك موسى ماريجا في 75 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في جميع البطولات، وساهم في تسجيل 32 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 25 مرة، كما قدم 7 تمريراة حاسمة.

وساهم ماريجا في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بـ4 بطولات، وهي؛ الدوري السعودي للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا، بجانب فضية كأس العالم للأندية.