الفحص الطبي يفصل سافيتش عن الانضمام لـ الهلال

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كشفت تقارير إعلامية أن اللاعب الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش نجم نادي لاتسيو الإيطالي، توصل لاتفاق للانضمام إلى نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال الإعلامي الإيطالي رودي جاليتي عبر حسابه في “تويتر” : ” اللاعب الصربي يتوصل لاتفاق للانضمام إلى الهلال بصيف العام الحالي، الهلال ولاتسيو توصلا لاتفاق أيضًا لإتمام الصفقة”.
وأضاف جاليتي: ” اللاعب يفصله فقط اجتياز الفحص الطبي ثم سيوقع على العقد مع النادي السعودي”.
وفي وقت سابق، أكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن الهلال قدم عرضًا جديدًا وضخمًا لنادي لاتسيو؛ وصل إلى 40 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات اللاعب الصربي.
وأشار فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، إلى أن نادي الهلال يسعى للحصول على توقيع سافتيش لمدة 3 مواسم حتى صيف عام 2026.
وفي حالة ضم النجم الصربي سيكون ثالث صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ضم نجم تشيلسي الإنجليزي ومنتخب السنغال، كاليدو كوليبالي، ونجم وولفرهامبتون الإنجليزي، البرتغالي روبن نيفيز.