Icon

إنتر ميلان يُبعد لوكاكو عن الهلال Icon الإعلامي عبدالعزيز غزاوي في ذمة الله Icon ضبط مواطنَين ومخالف لنظام الحدود لترويجهم المخدرات بالرياض وجدة Icon الشيخي: أتوقع عدم معاقبة مركز التحكيم لـ الاتحاد بقضية أحمد شراحيلي Icon صورة صادمة تكشف تدهور حالة إيمان البحر درويش Icon برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يوافق على نظام المساهمات العقارية Icon الفحص الطبي يفصل سافيتش عن الانضمام لـ الهلال Icon جامعة جازان تبدأ استقبال طلبات القبول الأحد Icon توقيع اتفاقية نراك في القصيم للترويج السياحي بالمنطقة Icon عزيز مرقة يثير الجدل بشأن خطوبته من مذيعة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
اللاعب الصربي توصل لاتفاق للالتحاق بصفوف أزرق الرياض

الفحص الطبي يفصل سافيتش عن الانضمام لـ الهلال

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٠ مساءً
الفحص الطبي يفصل سافيتش عن الانضمام لـ الهلال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير إعلامية أن اللاعب الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش نجم نادي لاتسيو الإيطالي، توصل لاتفاق للانضمام إلى نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الإعلامي الإيطالي رودي جاليتي عبر حسابه في “تويتر” : ” اللاعب الصربي يتوصل لاتفاق للانضمام إلى الهلال بصيف العام الحالي، الهلال ولاتسيو توصلا لاتفاق أيضًا لإتمام الصفقة”.

قد يهمّك أيضاً
الهلال يفكر في ضم ماورو إيكاردي

الهلال يفكر في ضم ماورو إيكاردي

وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية

وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية

وأضاف جاليتي: ” اللاعب يفصله فقط اجتياز الفحص الطبي ثم سيوقع على العقد مع النادي السعودي”.

تفاصيل عرض الهلال لضم سافيتش

وفي وقت سابق، أكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن الهلال قدم عرضًا جديدًا وضخمًا لنادي لاتسيو؛ وصل إلى 40 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات اللاعب الصربي.

وأشار فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، إلى أن نادي الهلال يسعى للحصول على توقيع سافتيش لمدة 3 مواسم حتى صيف عام 2026.

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب لاتسيو - الاتحاد

وفي حالة ضم النجم الصربي سيكون ثالث صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ضم نجم تشيلسي الإنجليزي ومنتخب السنغال، كاليدو كوليبالي، ونجم وولفرهامبتون الإنجليزي، البرتغالي روبن نيفيز.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انفجار بركان بالقرب من عاصمة أيسلندا بعد 1200 زلزال
العالم

انفجار بركان بالقرب من عاصمة أيسلندا بعد...

العالم
فريق فرنسي يجري دراسة عن التكيف مع المناخ في محمية الملك سلمان
السعودية اليوم

فريق فرنسي يجري دراسة عن التكيف مع...

السعودية اليوم
طريق مكة تقدم خدمات خاصة للحجاج ذوي الإعاقة وكبار السن بإندونيسيا
السعودية اليوم

طريق مكة تقدم خدمات خاصة للحجاج ذوي...

السعودية اليوم
حساب المواطن يكشف مصير الدعم بعد وفاة الأب
السعودية اليوم

حساب المواطن يكشف مصير الدعم بعد وفاة...

السعودية اليوم
حساب المواطن: إيداع 3.7 مليار ريال لمستفيدي دفعة يونيو
حساب المواطن

حساب المواطن: إيداع 3.7 مليار ريال لمستفيدي...

حساب المواطن
برشلونة يرغب في التخلص من 3 لاعبين في الميركاتو الصيفي
الرياضة

برشلونة يرغب في التخلص من 3 لاعبين...

الرياضة
“بنان العقارية” تقر تقسيم القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى ريال واحد
السوق

“بنان العقارية” تقر تقسيم القيمة الاسمية للسهم...

السوق
مبادرة طريق مكة بالمغرب تواصل أعمالها بتقديم أرقى الخدمات للحجاج
السعودية اليوم

مبادرة طريق مكة بالمغرب تواصل أعمالها بتقديم...

السعودية اليوم