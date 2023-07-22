الفرس “نافذة” تُتَوج بكأس مهرجان الورد الطائفي

أهدت الفرسُ “نافذة” إسطبلَ أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، كأسَ مهرجان الورد الطائفي، مساء اليوم السبت، بعدما حسمت لصالحِها الشوطَ التاسع، في ختام الحفل الـ٢١ من موسم سباقات الطائف، الذي ينظّمه نادي سباقات الخيل.

تفاصيل سباق مهرجان الورد الطائفي

وقطعت “نافذة” مسافة السباق البالغة ٢٠٠٠ متر، في زمن قدره ٢.١٤.٣٥ دقيقة، بإرشادٍ من المدرب أحمد محمود، وقيادةٍ من الخيّال إيدي كاسترو، وسلّم الرئيس التنفيذي للنادي، أ. زياد المقرن، الكأسَ للفائز.

فيما سلّم المشرف على الموسم، أ. خالد العشري، في بداية الحفل الذي انطلق عصرًا على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية، جائزة النادي التقديرية، التي حصل عليها الجواد “ماي ماب”، المملوك للأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز.

واستحق “ماي ماب” الجائزة التقديرية، بعدما تربّع على قمة ترتيب الشوط الأول، الذي امتد ١٢٠٠ متر، بزمنٍ قدره ١.١٦.٥٩ دقيقة، مع الخيال لويس موراليس، والمدرّب شالح العضياني.

أغلى أشواط الحفل

وبلغ مجموع جوائز أشواط حفل مهرجان الورد الطائفي ٨٠٥ آلاف ريال، بينها ١٥٠ ألفًا لشوط كأس مهرجان الورد الطائفي، و١٣٠ ألفًا لشوط الجائزة التقديرية، ما جعلهما أغلى أشواط الحفل من حيث القيمة المالية.

وذهب نصف مجموع جوائز كل شوطٍ إلى صاحب المركز الأول، فيما تدرجت القيمة المالية من المركز الثاني إلى الخامس، كلٌ حسب ترتيبه.

وحسم الجواد “الكواكبي”، المملوك للشريف هزاع شاكر العبدلي، نزال الشوط الثاني، مع الخيّال خالد الميموني والمدرّب عبدالعزيز الموسى.

وقاد الخيّال كاميلو أوسبينا الفرس “انتهاض”، المملوكة لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إلى الفوز بالشوط الثالث، وذلك مع المدرّب عبدالله البداح.

وحلّ الجواد “متوكل الخالدية”، المملوك لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أوّلًا في الشوط الرابع، بقيادةٍ من الخيّال إيدي كاسترو، وإرشادٍ من المدرب سعد مطلق.

وشَهِد الشوط الخامس فوز الجواد “ويند سبري”، المملوك لفيصل محمد الجضعي القحطاني، بالسباق، مع الخيّال نايف العنزي، والمدرب صباح الشمري.

وقاد الخيّال أليكسيس مورينو، الجواد “يس مور ريتش”، الذي درّبه المدرّب فهد الفهيد، ويمتلكه إسطبل الفرح، إلى الظفر بالشوط السادس.

وفاز الجواد “لوس إنديس”، المملوك للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، بالشوط السابع، مع الخيّال يوسف الحصين، وبإرشاد المدرّب هشام عبدالواحد.

وفي الشوط الثامن، حلّ الجواد “فيزير”، المملوك لإسطبل أجمل، أوّلًا، وقاده الخيّال أصيل السرحاني، فيما درّبه المدرب مطلق الرويس.