الفريق اليحيى يقف على إنهاء إجراءات الحجاج المغادرين عبر ميناء جدة الإسلامي

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وقف مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى اليوم على سير العمل لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر جوازات منفذ ميناء جدة الإسلامي، ومتابعة الخدمات المقدمة لهم، وإنهاء إجراءات مغادرتهم بكل يسر وسهولة.
وأكد الفريق اليحيى تسخير المديرية العامة للجوازات إمكاناتها البشرية كافة، والتقنية لتسهيل إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف بيت الله الحرام عبر مختلف المنافذ الجوية والبرية والبحرية.
وفي وقت سابق، وقف الفريق اليحيى، على سير العمل في جوازات منفذ الوديعة الحدودي بمنطقة نجران ضمن الجهود التي تبذلها المديرية العامة للجوازات لخدمة حجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم حتى مغادرتهم عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.
وحثّ الفريق اليحيى منسوبي الجوازات على تقديم الخدمات كافة بأعلى جودة ودقة وإتقان.