الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس إلى 5.50%

رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية لتصل إلى نطاق بين 5.25% و5.5% وهو الأعلى منذ 22 عامًا

بقيمة 25 نقطة أساس

وفي النفاصيل، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع سعر الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس، لتسجل 5.5%، في إطار حربه للسيطرة على التضخم المتصاعد.

وظهرت عدة بيانات اقتصادية مهمة منذ اجتماع الفيدرالي في يونيو الماضي، والتي أثّرت بشكل قوي على تحركات الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية ومختلف الأسواق، وأظهرت بيانات الإحصاء في الولايات المتحدة، سلبية أداء التضخم الأمريكي خلال يونيو الماضي.

إحصائيات أمريكية

وتراجع مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي ليسجل 3.0%، وهو أقل من توقعات تباطئه إلى 3.1%، وكانت القراءة السابقة للمؤشر عند 4.0% في مايو الماضي؛ وتراجع معدل التضخم الأساسي إلى 4.8% على أساس سنوي في يونيو الماضي، مقارنة بـ 5،3% في مايو الماضي، هو أقل من التوقعات عند مستوى 5.0%.

ووفقًا لمكتب الإحصاء الأمريكي، ارتفع التوظيف بالقطاع غير الزراعي بواقع 209 آلاف وظيفة، بأقل من توقعات الأسواق التي أشارت لارتفاعه بنحو 224 ألف وظيفة، وكانت القراءة السابقة قد أظهرت إضافة الاقتصاد لحوالي 294 ألف وظيفة خلال مايو الماضي، بعدما تمت مراجعتها على نحو منخفض من 306 ألف طلب. وعلى الجانب الاَخر، انخفض معدل البطالة الأمريكي إلى مستوى 3.6% خلال نفس الفترة، وهو ما جاء مطابقًا للتوقعات التي كانت قد أشارت إلى تراجع المؤشر إلى مستوى 3.6%، بعدما كانت القراءة السابقة قد سجلت نحو 3.7% خلال مايو الماضي.