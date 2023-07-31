الفيصل عن اعتماد إدارة أكاديمية مهد: دعم مستمر لصناعة جيل بطل

وجه وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل شكره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد اعتماد مجلس إدارة أكاديمية مهد الرياضية.

الفيصل يشكر القيادة

وقال عبدالعزيز بن تركي الفيصل عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “أرفع خالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بمناسبة اعتماد تشكيل مجلس إدارة أكاديمية مهد الرياضية.. دعم مستمر نحو صناعة جيل رياضي بطل”.

اعتماد إدارة أكاديمية مهد الرياضية

وصدرت موافقة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، على اعتماد تشكيل مجلس إدارة أكاديمية مهد الرياضية، ونصت الموافقة على أن تكون وزارة المالية، ووزارة التعليم الجهتين الحكوميتين الممثلتين في مجلس إدارة الأكاديمية

وتم تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، وعبدالعزيز أحمد باعشن، والدكتورة مها بنت أحمد الجفالي، وجوزيه مورينيو، وأيوان لوبيسكو، أعضاءً في مجلس إدارة الأكاديمية لمدة ثلاث سنوات.

وتم إنشاء الأكاديمية بقرار مجلس الوزراء الصادر في 15 يونيو 2021، وهي تعنى بتنمية المواهب الرياضية وتطويرها في مختلف مناطق السعودية في الألعاب الفردية والجماعية.

وتهدف لتصدير المعارف والمنهجيات الفنية للفئات السنية، بدءًا من 6 أعوام لصناعة جيل من الأبطال الرياضيين، وتحقيق الإنجازات الرياضية على المستوى الوطني والإقليمي والقاري.