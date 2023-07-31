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جوزيه مورينيو عضو في مجلس أكاديمية مهد Icon شرط لمواجهة رونالدو وبنزيما في كأس الملك سلمان للأندية Icon فوضى وزحام أمام المطاعم من العمالة غير الملتزمة بالأنظمة Icon مشادة بين لاعبي الشباب والزمالك Icon 3 أمور مهمة لضيوف الرحمن عند استخدام وسائل النقل العامة Icon بانيغا يمنح الشباب التقدم ضد الزمالك Icon البيئة: شهر على انتهاء مهلة إخراج المواشي المملوكة لغير السعوديين Icon الفيصل عن اعتماد إدارة أكاديمية مهد: دعم مستمر لصناعة جيل بطل Icon الدفاع المدني يخالف منشأة عطلت كاشف الدخان بجازان Icon انطلاق النسخة الخامسة من مهرجان ولي العهد للهجن غدًا Icon

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الفيصل عن اعتماد إدارة أكاديمية مهد: دعم مستمر لصناعة جيل بطل

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٥ مساءً
الفيصل عن اعتماد إدارة أكاديمية مهد: دعم مستمر لصناعة جيل بطل
المواطن - فريق التحرير

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وجه وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل شكره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد اعتماد مجلس إدارة أكاديمية مهد الرياضية.

الفيصل يشكر القيادة

وقال عبدالعزيز بن تركي الفيصل عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “أرفع خالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بمناسبة اعتماد تشكيل مجلس إدارة أكاديمية مهد الرياضية.. دعم مستمر نحو صناعة جيل رياضي بطل”.

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ولي العهد ووزير الرياضة
ولي العهد ووزير الرياضة

اعتماد إدارة أكاديمية مهد الرياضية

وصدرت موافقة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، على اعتماد تشكيل مجلس إدارة أكاديمية مهد الرياضية، ونصت الموافقة على أن تكون وزارة المالية، ووزارة التعليم الجهتين الحكوميتين الممثلتين في مجلس إدارة الأكاديمية

وتم تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، وعبدالعزيز أحمد باعشن، والدكتورة مها بنت أحمد الجفالي، وجوزيه مورينيو، وأيوان لوبيسكو، أعضاءً في مجلس إدارة الأكاديمية لمدة ثلاث سنوات.

مورينيو

وتم إنشاء الأكاديمية بقرار مجلس الوزراء الصادر في 15 يونيو 2021، وهي تعنى بتنمية المواهب الرياضية وتطويرها في مختلف مناطق السعودية في الألعاب الفردية والجماعية.

وتهدف لتصدير المعارف والمنهجيات الفنية للفئات السنية، بدءًا من 6 أعوام لصناعة جيل من الأبطال الرياضيين، وتحقيق الإنجازات الرياضية على المستوى الوطني والإقليمي والقاري.

أكاديمية مهد الرياضية
أكاديمية مهد الرياضية

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