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بعد رحيله عن النصر

القادسية يضم ألفارو جونزاليس

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥١ مساءً
القادسية يضم ألفارو جونزاليس
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي القادسية، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع الإسباني ألفارو جونزاليس، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الحالي.

ألفارو ينضم للقادسية

ونشر حساب نادي القادسية الرسمي على موقع “تويتر”، صورة للمدافع ألفارو جونزاليس، ورحب به؛ دون الكشف عن مدة التعاقد، وعلق قائلًا: “المحارب ينضم لكتيبة الفرسان”.

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ألفارو جونزاليس
ألفارو – المصدر @qadisiyah1967

وجاء تعاقد القادسية مع ألفارو جونزاليس في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر هذا الصيف، حيث إنه انضم إلى العالمي في 2022 لمدة عام واحد، قادمًا من أولمبيك مارسيليا.

وكان نادي القادسية قد أعلن مؤخرًا عن تعاقده مع المدير الفني الإنجليزي روبي فاولر، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في دوري يلو بالموسم الرياضي الجديد، كما ضمت حارس مرمى ليدز يونايتد، جويل روبلز.

ألفارو جونزاليس مدافع النصر
ألفارو

ألفارو جونزاليس مع النصر

وشارك ألفارو جونزاليس في 22 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري روشن السعودي بالموسم الرياضي الماضي، بمعدل 1920 دقيقة، ونجح في تسجيل هدف واحد، وصنع 4 فرص، وسدد كرة واحدة على المرمى.

وقام ألفارو بـ8 افتكاكات ناجحة بدقة 47.1%، وشتت الكرة 67 مرة، ومنع التسديد 6 مرات، وقطع الكرة 18 مرة، وقام بـ1236 تمريرة ناجحة بدقة 89.4%، واكتسب 6 أخطاء، وارتكب 12 خطأ، وذلك وفقًا لموقع رابطة دوري المحترفين.

ألفارو جونزاليس
ألفارو – المصدر @AlNassrFC

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