القادسية يضم ألفارو جونزاليس

أعلن نادي القادسية، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع الإسباني ألفارو جونزاليس، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الحالي.

ألفارو ينضم للقادسية

ونشر حساب نادي القادسية الرسمي على موقع “تويتر”، صورة للمدافع ألفارو جونزاليس، ورحب به؛ دون الكشف عن مدة التعاقد، وعلق قائلًا: “المحارب ينضم لكتيبة الفرسان”.

وجاء تعاقد القادسية مع ألفارو جونزاليس في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر هذا الصيف، حيث إنه انضم إلى العالمي في 2022 لمدة عام واحد، قادمًا من أولمبيك مارسيليا.

وكان نادي القادسية قد أعلن مؤخرًا عن تعاقده مع المدير الفني الإنجليزي روبي فاولر، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في دوري يلو بالموسم الرياضي الجديد، كما ضمت حارس مرمى ليدز يونايتد، جويل روبلز.

ألفارو جونزاليس مع النصر

وشارك ألفارو جونزاليس في 22 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري روشن السعودي بالموسم الرياضي الماضي، بمعدل 1920 دقيقة، ونجح في تسجيل هدف واحد، وصنع 4 فرص، وسدد كرة واحدة على المرمى.

وقام ألفارو بـ8 افتكاكات ناجحة بدقة 47.1%، وشتت الكرة 67 مرة، ومنع التسديد 6 مرات، وقطع الكرة 18 مرة، وقام بـ1236 تمريرة ناجحة بدقة 89.4%، واكتسب 6 أخطاء، وارتكب 12 خطأ، وذلك وفقًا لموقع رابطة دوري المحترفين.