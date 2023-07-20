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درجات الحرارة تقترب من الـ 50

القبة الحرارية تؤدي لاستمرار الطقس الحار بالخليج

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٩ صباحاً
القبة الحرارية تؤدي لاستمرار الطقس الحار بالخليج
المواطن - فريق التحرير

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تشهد مصر والأردن ولبنان وسوريا ودول الخليج ارتفاعًا شديدًا في الحرارة أعلى من معدلاتها، كما تقترب درجة الحرارة من الـ50 في جنوب العراق والكويت. ويبدو أن ذلك يأتي بفعل ظاهرة القبة الحرارية.

موجة حر شديدة

يعاني العالم العربي هذه الأيام من موجة حر شديدة، تمتاز بأنها أطول من سابقاتها، ووصلت الحرارة في بعض الدول العربية إلى 50 درجة، وهو ما ترك آثارًا كبيرة على حياة السكان.

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وفي بغداد، أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية” بأنه تم تسجيل العديد من حالات التهاب البصر وغيرها من الحالات التي بدأت في الظهور أخيرًا.

درجات حرارة تصل لـ 50

وكان العراق يتعرض لموجة حر لعدة أيام ثم تعود الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، لكن التوقعات الحالية تفيد بأن موجة الحر التي ضربت تجتاح العراق ستستمر الشهر الحالي والشهر المقبل.

ووصلت الحرارة إلى 50 درجة مئوية في مناطق بالعراق، وهو أمر يترك آثارًا سلبية على حياة العراقيين خاصة مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي.

تضرر 7 بلدان عربية

ووفق منصة “طقس العرب”، فإن الخرائط الجوية تظهر أن الكتلة الحارة يتوقع أن تؤثر على 7 بلدان عربية، هي مصر والعراق والسعودية وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين، اعتبارًا من نهاية الأسبوع الجاري.

ويعود الارتفاع المتوقع إلى ما يعرف باسم “القبة الحرارية”، التي يتسبب فيها تمركز المرتفع العربي الموسمي على شمال شبه الجزيرة العربية.

ظاهرة القبة الحرارية

وتعد ظاهرة القبة الحرارية تتكرر في هذا الصيف، وحدثت في الولايات المتحدة قبل نحو شهر. وتعد القبة الحرارية منطقة جوية معزولة نوعًا ما، تتولد نتيجة نشوء منطقة ضغط عالٍ في طبقات الجو العليا (ستراتوسفير) بسبب الانخفاض النسبي في درجة الحرارة، مقارنة مع طبقات الغلاف الجوي الأدنى منها (التروبوسفير) ذات الحرارة الأعلى.

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