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جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

القبض على المتحرش بالطفل خلال بث مباشر في حفر الباطن

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٧ مساءً
القبض على المتحرش بالطفل خلال بث مباشر في حفر الباطن
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة محافظة حفر الباطن على شخص أنشأ قناة إلكترونية نشر من خلالها محتوى جنسيًّا وتحرش لفظيًّا بطفل في بث مباشر عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل القبض عليه

وقال الأمن العام في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: إن شرطة محافظة حفر الباطن تقبض على شخص أنشأ قناة إلكترونية في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، نشر من خلالها محتوى جنسيًّا، وتحرش لفظيًّا بطفل، والتلفظ بأشياء خادشة للحياء في بث مباشر عبر تطبيق آخر.

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ولفت الأمن العام إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

واقعة التحرش

وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة قد صرح أنه بناءً على ما تم رفعه من مركز الرصد النيابي بقيام شخص بالتحرش بطفل أثناء بث مباشر في أحد برامج التواصل الاجتماعي والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء؛ فقد صدر أمر النائب العام بسرعة القبض على المذكور، استنادًا إلى المادتين (15، 17) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية وتحريك الدعوى الجزائية بحقه، تمهيدًا لإحالته للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة.

وشدد المصدر على الحماية العدلية للفضاء المعلوماتي وأن استغلال الأطفال والاعتداء عليهم موجب للمساءلة الجزائية المشددة.

 

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