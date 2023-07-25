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تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

القبض على شخصين لترويجهما المخدرات بالرياض والقنفذة

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥١ صباحاً
القبض على شخصين لترويجهما المخدرات بالرياض والقنفذة
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض على مقيم من الجنسية اليمنية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

مروج في القنفذة

كما قبضت شرطة محافظة القنفذة على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وضبط بحوزته مبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكداً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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